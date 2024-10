Previsioni Meteo Giarre: tutti i dettagli per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giarre di Sabato 12 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nuvola sparsa nel pomeriggio e in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 18,3°C e i 24,6°C. La presenza di una leggera brezza accompagnerà la giornata, rendendo l’atmosfera piacevole. L’umidità si attesterà attorno al 65%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile intorno ai 1017 hPa.

Durante la notte, Giarre si presenterà con nubi sparse e temperature che si aggireranno attorno ai 18,8°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che raggiungeranno i 15,7 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 65%, creando un’atmosfera leggermente umida.

Nella mattina, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo sereno. Le temperature saliranno rapidamente, raggiungendo i 21,3°C alle 07:00 e continuando a salire fino a toccare i 24,6°C intorno alle 10:00. La brezza leggera, con velocità di circa 8,1 km/h, contribuirà a rendere la mattinata particolarmente gradevole. L’umidità inizierà a scendere, stabilizzandosi attorno al 41%.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a calare leggermente, con valori che si attesteranno intorno ai 22,3°C alle 16:00. Il cielo presenterà nubi sparse, ma non si prevedono precipitazioni. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’atmosfera fresca e piacevole. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 57%.

Con l’arrivo della sera, il cielo si coprirà ulteriormente, portando a condizioni di cielo coperto intorno alle 19:00, con temperature che scenderanno fino a 19,7°C. La brezza leggera persisterà, ma le temperature percepite saranno leggermente inferiori a causa dell’umidità crescente, che si attesterà attorno al 67%. Le nubi sparse continueranno a caratterizzare la serata, senza però portare a precipitazioni.

In conclusione, le previsioni del tempo per Giarre nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e condizioni di cielo variabile. Domenica si prevede un ulteriore aumento delle temperature, mentre nei giorni successivi potrebbe esserci un incremento della nuvolosità. Gli amanti del bel tempo potranno quindi approfittare di questa giornata di Sabato per godere delle piacevoli condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Giarre

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +18.5° perc. +18.1° Assenti 11.4 NNO max 14.8 Maestrale 64 % 1015 hPa 4 nubi sparse +18.6° perc. +18.2° Assenti 10.6 NNO max 15.4 Maestrale 64 % 1016 hPa 7 cielo sereno +21.3° perc. +20.9° Assenti 8.7 NNO max 12 Maestrale 52 % 1017 hPa 10 cielo sereno +24.6° perc. +24.2° Assenti 8.1 ESE max 7.4 Scirocco 42 % 1017 hPa 13 cielo sereno +24° perc. +23.7° Assenti 8 SE max 7.3 Scirocco 48 % 1017 hPa 16 nubi sparse +22.3° perc. +22.1° Assenti 7.8 ENE max 9.9 Grecale 57 % 1017 hPa 19 cielo coperto +19.7° perc. +19.5° Assenti 7.5 NNO max 9.3 Maestrale 67 % 1019 hPa 22 nubi sparse +19.3° perc. +19° Assenti 5.7 NO max 6.7 Maestrale 65 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:22

