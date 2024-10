Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a La Spezia si preannuncia una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un’abbondante presenza di pioggia. Le previsioni meteo indicano un’intensificazione delle precipitazioni nel corso della giornata, con temperature che si manterranno su valori relativamente miti. La copertura nuvolosa sarà totale, e il vento si presenterà moderato, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità significative.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con pioggia leggera e una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e il vento soffierà da Est-Sud Est con velocità di circa 17 km/h. Le precipitazioni saranno contenute, ma comunque presenti, con un accumulo di circa 0.21 mm.

Durante la mattina, la situazione non subirà cambiamenti significativi, con pioggia moderata che continuerà a cadere. Le temperature scenderanno leggermente, raggiungendo i 18°C. Il vento si intensificherà, con raffiche che potranno arrivare fino a 51 km/h. Le precipitazioni aumenteranno, con un accumulo che potrebbe arrivare a 5.62 mm entro le ore centrali della mattina.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ulteriore peggioramento, con forte pioggia prevista. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 30 km/h. Le precipitazioni saranno abbondanti, con accumuli che potrebbero superare i 10 mm. La situazione meteo rimarrà critica, con un’alta probabilità di rovesci.

La sera porterà una leggera attenuazione delle precipitazioni, che si presenteranno come pioggia leggera o moderata. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 18°C, e il vento si calmerà leggermente, ma rimarrà comunque presente. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero accumularsi fino a 20 mm, rendendo necessaria cautela per chi si trova all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per La Spezia nei prossimi giorni non mostrano segnali di miglioramento immediato. Si prevede che le condizioni di instabilità continueranno, con possibilità di ulteriori piogge e temperature che rimarranno miti. È consigliabile prestare attenzione agli aggiornamenti meteo e prepararsi a eventuali disagi causati dalle precipitazioni abbondanti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +19° perc. +19.3° 0.21 mm 17 ESE max 24.6 Scirocco 89 % 1014 hPa 3 pioggia leggera +19.2° perc. +19.5° 0.44 mm 17.2 ESE max 25.9 Scirocco 89 % 1012 hPa 6 pioggia moderata +19.1° perc. +19.4° 1.51 mm 21 SE max 32.8 Scirocco 89 % 1010 hPa 9 pioggia moderata +18.4° perc. +18.8° 2.05 mm 26.3 SE max 51.6 Scirocco 94 % 1009 hPa 12 forte pioggia +20.3° perc. +20.8° 4.56 mm 28.8 SSE max 43.8 Scirocco 93 % 1006 hPa 15 forte pioggia +19.1° perc. +19.4° 10.04 mm 22.9 SO max 34.5 Libeccio 92 % 1005 hPa 18 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.56 mm 9.1 S max 15.2 Ostro 89 % 1006 hPa 21 pioggia moderata +18.4° perc. +18.6° 1.08 mm 25.4 SSO max 37 Libeccio 89 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:43

