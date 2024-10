Previsioni Meteo La Spezia: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a La Spezia per Mercoledì 9 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un persistente maltempo, con piogge che accompagneranno gran parte della giornata. Le previsioni del tempo indicano una copertura nuvolosa elevata e temperature che si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19°C e i 20°C. La presenza di venti moderati contribuirà a rendere l’atmosfera umida, con un’umidità che si attesterà intorno all’86%.

Durante la notte, le condizioni meteo saranno dominate da piogge leggere, con una temperatura che si manterrà attorno ai 18°C. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 87%, e il vento soffierà da sud-sudovest a una velocità di circa 10 km/h. Le precipitazioni saranno moderate, con accumuli che si attesteranno intorno ai 0.71 mm.

Nella mattina, la situazione non subirà significative variazioni. Le piogge continueranno a cadere, con una temperatura che salirà leggermente fino a 20°C. La copertura nuvolosa rimarrà pressoché totale, e il vento si intensificherà, raggiungendo punte di 26 km/h. Le precipitazioni si manterranno leggere, con accumuli che varieranno tra 0.54 mm e 0.85 mm.

Il pomeriggio porterà con sé un ulteriore incremento delle piogge, che diventeranno più consistenti. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 20°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, raggiungendo i 39 km/h. La copertura nuvolosa sarà al 100%, e le precipitazioni potrebbero accumularsi fino a 0.6 mm.

Con l’arrivo della sera, le piogge si intensificheranno ulteriormente, passando a una fase di pioggia moderata. La temperatura si manterrà stabile attorno ai 19°C, con un’umidità che rimarrà elevata. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 32 km/h, rendendo l’atmosfera ancora più fresca e umida. Gli accumuli di pioggia potrebbero arrivare a 1.73 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per La Spezia nei prossimi giorni indicano un proseguimento del maltempo, con piogge che continueranno a interessare la regione. Giovedì e Venerdì potrebbero presentarsi condizioni simili, con un graduale miglioramento atteso nel fine settimana. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature miti non saranno accompagnate da cieli sereni per qualche giorno.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a La Spezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.2° perc. +18.4° 0.71 mm 10.2 SSO max 16.6 Libeccio 91 % 1007 hPa 3 pioggia leggera +18.8° perc. +18.9° 0.22 mm 21.5 SSO max 27.7 Libeccio 86 % 1007 hPa 6 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.21 mm 16.2 SO max 27.1 Libeccio 86 % 1007 hPa 9 pioggia leggera +19.5° perc. +19.7° 0.82 mm 26.1 SO max 38.9 Libeccio 85 % 1008 hPa 12 pioggia leggera +20.4° perc. +20.6° 0.62 mm 22.5 SSO max 38.1 Libeccio 80 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +19.9° perc. +20.2° 0.6 mm 23.7 S max 35.1 Ostro 85 % 1007 hPa 18 pioggia leggera +19.5° perc. +19.8° 0.75 mm 19.3 S max 31.4 Ostro 86 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +19.6° perc. +19.8° 0.55 mm 15.7 SSE max 25.3 Scirocco 86 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:42

