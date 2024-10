Previsioni Meteo Lamezia Terme: il bollettino per domani martedì 15 ottobre

MeteoWeb

Martedì 15 Ottobre a Lamezia Terme si prevede una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con un incremento della copertura nuvolosa nelle ore serali. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, oscillando tra i 16,2°C della notte e i 26,4°C durante la mattina. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8,6 km/h. L’umidità si manterrà su livelli accettabili, intorno al 70%, garantendo un comfort climatico adeguato.

Nella notte, Lamezia Terme registrerà un cielo con poche nuvole e una temperatura di circa 16,4°C. La copertura nuvolosa sarà limitata al 24%, mentre la velocità del vento si attesterà intorno ai 3,7 km/h. L’umidità sarà al 69%, con una pressione atmosferica di 1020 hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse, ma le temperature inizieranno a salire, raggiungendo i 26,4°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a 7,1 km/h. L’umidità scenderà al 41%, rendendo l’aria più secca e confortevole.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà ulteriormente, portando a un cielo sereno con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 25°C. La brezza leggera accompagnerà il pomeriggio, con venti provenienti da Sud-Ovest. L’umidità aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque sotto il 60%, garantendo un clima piacevole.

La sera porterà un ritorno di nubi sparse, con temperature che si attesteranno intorno ai 18,7°C. La velocità del vento rimarrà moderata, e l’umidità si manterrà intorno al 70%. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1020 hPa, segnalando una stabilità meteorologica.

In conclusione, le previsioni meteo per Lamezia Terme nei prossimi giorni indicano un mantenimento di condizioni simili, con temperature gradevoli e un cielo che si alternerà tra sereno e parzialmente nuvoloso. Si prevede un lieve abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali del meteo. Gli amanti del clima mite troveranno quindi in questi giorni un’ottima opportunità per godere delle belle giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 15 Ottobre a Lamezia Terme

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +16.4° perc. +15.8° Assenti 3.7 NNE max 5.1 Grecale 69 % 1020 hPa 3 nubi sparse +16.2° perc. +15.6° Assenti 4 NNE max 5.1 Grecale 66 % 1019 hPa 6 nubi sparse +18.1° perc. +17.5° Assenti 3.9 ENE max 4.6 Grecale 59 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.1° perc. +24.7° Assenti 4.7 SO max 4.2 Libeccio 41 % 1020 hPa 12 poche nuvole +26.3° perc. +26.3° Assenti 7.6 SO max 7.2 Libeccio 43 % 1019 hPa 15 cielo sereno +23.7° perc. +23.6° Assenti 4.4 SO max 4.8 Libeccio 54 % 1019 hPa 18 cielo sereno +18.8° perc. +18.6° Assenti 5.8 ENE max 6.3 Grecale 74 % 1020 hPa 21 poche nuvole +18.7° perc. +18.5° Assenti 6.4 ENE max 6.7 Grecale 72 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 07:07 e tramonta alle ore 18:12

