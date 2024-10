Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Latina si prevede una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un inizio di giornata piuttosto mite e una progressiva intensificazione delle precipitazioni nel pomeriggio. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 19°C durante la notte e che raggiungeranno un massimo di circa 24°C nella mattina. Tuttavia, il cielo si presenterà prevalentemente nuvoloso, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a piogge leggere nel pomeriggio.

Nella notte, le condizioni meteo saranno stabili, con poche nuvole e temperature che si aggireranno intorno ai 19,2°C. La brezza leggera proveniente da Est – Nord Est garantirà una sensazione di freschezza, con un’umidità che si manterrà attorno al 78%. Con l’avanzare della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 100% entro le ore centrali della giornata. Le temperature saliranno fino a 24,1°C intorno alle 11:00, ma la sensazione di calore sarà mitigata dalla presenza delle nuvole.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge leggere che si intensificheranno nel corso delle ore. A partire dalle 13:00, si registreranno precipitazioni con un’intensità di 0.46mm, accompagnate da un aumento dell’umidità che raggiungerà l’88%. Le temperature scenderanno gradualmente, passando da 23,1°C a 19,8°C entro le 17:00. Il vento, che soffierà da Sud – Sud Est, avrà una velocità media di circa 12 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, mantenendo temperature stabili attorno ai 19°C. Non si prevedono ulteriori precipitazioni, ma l’umidità rimarrà elevata, contribuendo a una sensazione di freschezza. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole ma fresca.

In conclusione, le previsioni meteo per Latina nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con un possibile miglioramento a partire da Mercoledì. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo, poiché le piogge potrebbero continuare a manifestarsi. Si raccomanda di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali cambiamenti significativi nel meteo locale.

V (km/h) Umidità Pressione 0 poche nuvole +19.2° perc. +19.2° prob. 4 % 8.9 ENE max 9 Grecale 78 % 1026 hPa 3 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° prob. 30 % 8.6 ENE max 9.6 Grecale 79 % 1026 hPa 6 nubi sparse +18.6° perc. +18.6° prob. 26 % 9.3 ENE max 10.1 Grecale 80 % 1026 hPa 9 cielo coperto +22.8° perc. +22.8° prob. 17 % 4.8 E max 6.5 Levante 66 % 1026 hPa 12 cielo coperto +24.1° perc. +24.2° prob. 9 % 9 S max 9.6 Ostro 64 % 1026 hPa 15 pioggia leggera +21.5° perc. +21.8° 0.24 mm 12.1 SSE max 18.7 Scirocco 81 % 1026 hPa 18 cielo coperto +19.4° perc. +19.7° prob. 85 % 9 ESE max 12.6 Scirocco 88 % 1027 hPa 21 cielo coperto +19.5° perc. +19.7° prob. 3 % 8.4 ENE max 8.6 Grecale 82 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:31 e tramonta alle ore 18:12

