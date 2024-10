Previsioni Meteo Latina: il bollettino per domani sabato 12 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 12 Ottobre a Latina indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un predominio di nubi e temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si assisterà a un cielo inizialmente con nubi sparse, che si trasformerà in un cielo coperto nelle ore successive. Le temperature si attesteranno attorno ai 16°C, con una leggera brezza proveniente da est.

Nella mattina, il cielo si presenterà con poche nuvole e una temperatura che salirà fino a 22°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa sarà ridotta, con un’umidità che si manterrà attorno al 55%. I venti saranno leggeri, favorendo una sensazione di freschezza.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un aumento della copertura nuvolosa, con un cielo che diventerà coperto. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo un massimo di 21°C. L’umidità aumenterà, portandosi intorno al 60%, e i venti rimarranno leggeri, contribuendo a un clima piuttosto gradevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno attorno ai 17°C. Il cielo rimarrà coperto, con un’umidità che si avvicinerà all’80%. I venti saranno deboli, rendendo la serata tranquilla, ma con una sensazione di freschezza.

In conclusione, le previsioni meteo per Latina nei prossimi giorni evidenziano un clima variabile, con un predominio di nubi e temperature che si manterranno su valori moderati. Domani si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature, mentre dopodomani potrebbero verificarsi delle schiarite. Gli amanti del clima fresco troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere giorni migliori.

Tutti i dati meteo di Sabato 12 Ottobre a Latina

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +16.4° perc. +16.1° Assenti 5.7 E max 6.3 Levante 80 % 1016 hPa 3 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 7.4 E max 7.7 Levante 82 % 1016 hPa 6 nubi sparse +16° perc. +15.8° Assenti 8.7 ENE max 9.3 Grecale 81 % 1017 hPa 9 nubi sparse +20.8° perc. +20.6° Assenti 8.7 SE max 10 Scirocco 63 % 1018 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 11 S max 9.6 Ostro 55 % 1017 hPa 15 cielo coperto +20.8° perc. +20.6° Assenti 10.7 S max 10 Ostro 64 % 1017 hPa 18 nubi sparse +17.5° perc. +17.3° Assenti 2.8 E max 3.1 Levante 78 % 1018 hPa 21 cielo coperto +17.1° perc. +16.9° Assenti 5.9 NE max 5.4 Grecale 79 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:20 e tramonta alle ore 18:27

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.