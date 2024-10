Previsioni Meteo Licata: il bollettino per domani sabato 19 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Licata di Sabato 19 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge diffuse e temperature relativamente miti. Durante la notte, si registreranno piogge di intensità variabile, accompagnate da venti sostenuti provenienti da sud-est. Le temperature si manterranno attorno ai 21°C, con un’umidità elevata che contribuirà a una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, le condizioni non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a interessare la zona. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 21°C, mentre la velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 39,7 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà sopra l’80%.

Nel pomeriggio, si prevede un leggero miglioramento, con piogge che diventeranno più leggere, anche se non mancheranno momenti di pioggia intermittente. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi intorno ai 20°C. La velocità del vento rimarrà sostenuta, con raffiche che potranno superare i 30 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 19°C. Le piogge continueranno a manifestarsi, ma con intensità ridotta. La copertura nuvolosa rimarrà alta, e il vento si presenterà come una brezza vivace.

In conclusione, le previsioni del tempo per Licata nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di pioggia anche nei giorni successivi. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare per chi ha in programma attività all’aperto. La situazione climatica potrebbe migliorare nei giorni a seguire, ma per ora è opportuno prepararsi a un weekend piovoso.

Tutti i dati meteo di Sabato 19 Ottobre a Licata

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia moderata +21.2° perc. +21.6° 1.61 mm 29.1 SE max 41.3 Scirocco 84 % 1013 hPa 4 pioggia moderata +21.5° perc. +21.9° 2.18 mm 37.6 SE max 49 Scirocco 84 % 1012 hPa 7 pioggia moderata +21.3° perc. +21.7° 3.6 mm 34.3 S max 47.9 Ostro 85 % 1011 hPa 10 pioggia moderata +21.3° perc. +21.7° 1.86 mm 8.2 S max 20.2 Ostro 82 % 1011 hPa 13 pioggia leggera +22.1° perc. +22.4° 0.13 mm 23 O max 24 Ponente 76 % 1010 hPa 16 pioggia leggera +20.3° perc. +20.5° 0.45 mm 31.3 ONO max 36.1 Maestrale 78 % 1011 hPa 19 pioggia leggera +19.7° perc. +19.8° 0.57 mm 23.4 O max 25.9 Ponente 81 % 1011 hPa 22 pioggia leggera +19.8° perc. +19.9° 0.15 mm 21.3 ONO max 22.3 Maestrale 80 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 07:18 e tramonta alle ore 18:18

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.