Previsioni Meteo Lombardia: da domani fase perturbata, maltempo nei prossimi giorni

“Sulla regione oggi insiste un flusso occidentale, a tratti più umido, che porta nuvolosità variabile ma senza precipitazioni significative. Mercoledì il transito di un rapido disturbo sulla Francia avvia una fase perturbata che interesserà la regione al meno sino al fine settimana. Infatti, un’ampia e profonda saccatura atlantica in progressivo approfondimento giovedì verso il Mediterraneo Occidentale guiderà, a più riprese, flussi meridionali umidi ed instabili con frequenti precipitazioni, diffuse e localmente intense, specie sulle zone occidentali. Tale circolazione depressionaria tenderà a chiudersi e a traslare lentamente verso Mediterraneo Centrale, favorendo da domenica un blando miglioramento“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta nella notte nuvolosità in aumento da ovest verso est fino molto nuvoloso o coperto ovunque dalla mattinata.

Precipitazioni: sparse ed intermittenti di debole o al più moderata intensità, possibili ovunque dal primo mattino e per tutto il resto della giornata; più frequenti sui settori occidentali, localmente anche a carattere di rovescio; nel complesso accumuli deboli, localmente moderati solo sul Nordovest. Neve oltre 2700-2900 metri.

Temperature: minime in lieve aumento, massime in sensibile calo. In pianura minime tra 14 e 16 °C, massime tra 17 e 19 °C.

Zero termico: nella notte intorno a 3600 metri, dal mattino in abbassamento a 3100-3400 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, con rinforzi tra mattina e primo pomeriggio, nelle valli da deboli a moderati variabili, in quota moderati meridionali con rinforzi.

