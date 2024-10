Previsioni Meteo Lombardia: “marcata instabilità tra oggi e domani”

MeteoWeb

“Il transito di un sistema depressionario a Nord delle Alpi causa ancora una marcata instabilità sulla Lombardia tra oggi e giovedì, mentre; da venerdì, la rimonta di un sistema di alta pressione sul Mediterraneo centrale porta una maggiore stabilità, seppure influenzata a diverse riprese dagli effetti di un sistema depressionario nel frattempo posizionatosi sulla Penisola Iberica“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Per quanto riguarda in dettaglio le previsioni meteo per la giornata di domani, il bollettino di Arpa Lombardia riporta cielo molto nuvoloso o coperto ovunque nella prima metà della giornata; dalle ore centrali rapide ed ampie schiarite a partire da Ovest fino a cielo sereno o poco nuvoloso ovunque salvo addensamenti più consistenti residui sulle Alpi di confine.

Precipitazioni: moderate o forti diffuse nella prima metà della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale su Alpi, Prealpi e settori occidentali, deboli altrove; dalle ore centrali esaurimento dei fenomeni sui settori occidentali ed indebolimento su quelli orientali, dove cesseranno entro la serata. Nella fase finale dei fenomeni neve in discesa fino a 2200 – 2400 metri sull’Alta Valtellina.

Temperature: minime e massime in aumento. In pianura minime tra 11 e 16 °C, massime tra 20 e 24 °C.

Zero termico: in calo fino a 2400 – 2800 metri.

Venti: in pianura moderati orientali, in rotazione da Ovest dal pomeriggio ed in indebolimento; temporanei rinforzi settentrionali sui settori occidentali tra pomeriggio e sera; in montagna moderati o localmente forti sud-occidentali, tendenti ad indebolire su intensità moderate e a disporsi dai quadranti settentrionali dal pomeriggio.

