Previsioni Meteo Marcianise: il bollettino per domani mercoledì 23 ottobre

Le previsioni meteo per Mercoledì 23 Ottobre a Marcianise indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 25,6°C nel pomeriggio. La presenza di nuvole sarà costante durante tutta la giornata, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno al 100%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da nord e nord-est, con velocità che varieranno tra i 2,4 km/h e i 7,9 km/h.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 20°C, con una leggera diminuzione man mano che ci si avvicina all’alba. La copertura nuvolosa sarà quasi totale, con valori che raggiungeranno il 100%. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 78% e l’82%.

Nella mattina, si prevede una leggera risalita delle temperature, che toccheranno i 22,6°C intorno alle 09:00. Anche in questa fascia oraria, il cielo rimarrà coperto, con una probabilità di precipitazioni molto bassa, attorno al 3%. L’umidità inizierà a scendere, portandosi al 65% entro le 09:00.

Il pomeriggio porterà un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno il picco di 25,6°C alle 13:00. La copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%, ma non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità continuerà a scendere, arrivando al 51% nel tardo pomeriggio.

La sera si presenterà con temperature in calo, che scenderanno fino ai 20°C intorno alle 22:00. Anche in questo caso, il cielo rimarrà coperto, con una leggera probabilità di pioggia, ma senza accumuli significativi. L’umidità si attesterà attorno al 71%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Marcianise nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti significativi. Si prevede che il cielo rimanga prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Le condizioni meteo non evidenziano particolari eventi atmosferici, rendendo la settimana piuttosto stabile dal punto di vista climatico.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 23 Ottobre a Marcianise

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.2° perc. +20.3° Assenti 3.3 NNE max 4.5 Grecale 78 % 1027 hPa 3 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° Assenti 5 NNE max 5.9 Grecale 81 % 1026 hPa 6 cielo coperto +19.2° perc. +19.3° Assenti 5.4 NE max 7.4 Grecale 81 % 1027 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° prob. 3 % 5.8 NE max 7.2 Grecale 65 % 1028 hPa 12 cielo coperto +25.4° perc. +25.4° prob. 1 % 3.3 N max 4.7 Tramontana 53 % 1026 hPa 15 cielo coperto +24.9° perc. +24.9° prob. 9 % 6 ONO max 5.7 Maestrale 55 % 1026 hPa 18 cielo coperto +22° perc. +22° prob. 14 % 4.5 NO max 6.7 Maestrale 67 % 1026 hPa 21 cielo coperto +21° perc. +21° prob. 8 % 2.5 N max 4.2 Tramontana 70 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:26 e tramonta alle ore 18:06

