Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Montevarchi di Domenica 27 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse, mentre nella mattina il cielo si presenterà variabile con un aumento della copertura nuvolosa. Nel pomeriggio, le nubi copriranno il cielo, ma non si prevedono precipitazioni significative. La sera porterà un graduale diradamento delle nubi, con temperature in calo.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, Montevarchi registrerà nubi sparse con una temperatura di circa 15,6°C. La copertura nuvolosa sarà dell’81% e il vento soffierà da est a una velocità di circa 4 km/h. Con il passare delle ore, il cielo diventerà cielo coperto, mantenendo temperature simili, intorno ai 15°C. L’umidità si attesterà attorno al 94%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Durante la mattina, dalle 06:00 alle 12:00, il cielo continuerà a essere coperto, ma si assisterà a un lieve aumento delle temperature, che raggiungeranno i 21,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa varierà dal 90% al 72%, con venti leggeri provenienti principalmente da sud-est. L’umidità si ridurrà progressivamente, portandosi al 60%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto fino alle 15:00, quando si registrerà una temperatura di 21°C. La probabilità di pioggia sarà contenuta, con valori che non supereranno il 13%. Le temperature inizieranno a scendere, raggiungendo i 17,2°C entro le 17:00. La copertura nuvolosa si attesterà attorno all’87%, mentre l’umidità aumenterà fino al 81%.

La sera porterà un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che si presenterà nuovamente sparso. Le temperature scenderanno fino a 15°C intorno alle 23:00, con un’umidità che si manterrà attorno all’89%. I venti saranno leggeri, con velocità che non supereranno i 3 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. L’inizio della settimana porterà probabilmente giornate più soleggiate, rendendo il clima più gradevole. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

Tutti i dati meteo di Domenica 27 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +15.6° perc. +15.7° Assenti 4.3 E max 4.2 Levante 95 % 1022 hPa 4 cielo coperto +15.1° perc. +15.1° Assenti 4.6 E max 4.4 Levante 95 % 1022 hPa 7 nubi sparse +16.4° perc. +16.5° prob. 3 % 3.7 E max 4.9 Levante 92 % 1023 hPa 10 nubi sparse +20.6° perc. +20.6° Assenti 7.6 SSE max 11.4 Scirocco 73 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.9° perc. +21.8° prob. 10 % 7.5 SSE max 8.9 Scirocco 60 % 1023 hPa 16 nubi sparse +18.5° perc. +18.4° prob. 13 % 1.9 SE max 2.3 Scirocco 77 % 1023 hPa 19 nubi sparse +16.2° perc. +16.1° Assenti 2.2 NE max 2.2 Grecale 85 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 2.9 NE max 2.7 Grecale 88 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:46 e tramonta alle ore 17:07

