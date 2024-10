Previsioni Meteo Montevarchi: il bollettino per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Montevarchi indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, la temperatura si attesterà intorno ai 14,6°C, con una leggera brezza proveniente da est. La copertura nuvolosa sarà molto alta, raggiungendo il 99%. Con l’arrivo della mattina, le temperature inizieranno a salire leggermente, ma il cielo rimarrà comunque coperto. La velocità del vento si manterrà tra i 5 e i 6 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

Durante il pomeriggio, le temperature raggiungeranno un massimo di circa 16,3°C, senza particolari variazioni rispetto alla mattina. La copertura nuvolosa continuerà a essere totale, con un’umidità che si attesterà intorno all’82%. La situazione non prevede precipitazioni significative, con una probabilità di pioggia molto bassa. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo un clima fresco e gradevole.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere nuovamente, portandosi intorno ai 15,6°C. Anche in questo frangente, il cielo rimarrà coperto e l’umidità aumenterà, raggiungendo valori intorno all’86%. La brezza leggera continuerà a essere presente, senza variazioni significative nella velocità del vento.

In conclusione, le previsioni del tempo per Montevarchi nei prossimi giorni non mostrano cambiamenti sostanziali. Si prevede che il cielo rimarrà prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. La situazione meteorologica non evidenzierà precipitazioni significative, rendendo le condizioni climatiche piuttosto stabili. Pertanto, chiunque si trovi a Montevarchi potrà godere di una settimana caratterizzata da un clima fresco e nuvoloso, ideale per attività all’aperto, ma con la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche.

Tutti i dati meteo di Lunedì 7 Ottobre a Montevarchi

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +14.6° perc. +14.2° Assenti 3.9 SE max 3.9 Scirocco 81 % 1015 hPa 4 cielo coperto +14.6° perc. +14.1° Assenti 5 ESE max 5.6 Scirocco 77 % 1015 hPa 7 cielo coperto +15.2° perc. +14.7° Assenti 5.5 E max 8.4 Levante 74 % 1016 hPa 10 cielo coperto +15.2° perc. +14.9° Assenti 5.7 E max 10 Levante 81 % 1017 hPa 13 cielo coperto +16.3° perc. +16° Assenti 6.3 E max 11.5 Levante 79 % 1017 hPa 16 cielo coperto +16.1° perc. +15.9° prob. 3 % 6.2 E max 10.9 Levante 83 % 1017 hPa 19 cielo coperto +16° perc. +15.9° prob. 3 % 6.4 E max 9.1 Levante 83 % 1017 hPa 22 cielo coperto +15.4° perc. +15.2° Assenti 5.9 E max 6.9 Levante 87 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:21 e tramonta alle ore 18:39

