Previsioni Meteo Olbia: tutti i dettagli per domani mercoledì 30 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 30 Ottobre a Olbia indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, le nubi sparse accompagneranno le temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Con l’arrivo della mattina, il cielo diventerà completamente coperto, mentre le temperature saliranno fino a raggiungere un massimo di circa 23,7°C nel primo pomeriggio. La ventilazione sarà leggera, proveniente principalmente da sud e sud-est, con velocità che varieranno tra i 4 e i 12 km/h.

Durante il pomeriggio, la copertura nuvolosa rimarrà al 100%, con temperature che inizieranno a scendere gradualmente. Le previsioni del tempo non segnalano precipitazioni, rendendo la giornata asciutta, ma l’umidità si manterrà piuttosto alta, oscillando tra il 61% e il 92%. La pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1021 hPa, confermando un clima stabile.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo continuerà a rimanere coperto, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. La visibilità sarà buona, ma l’umidità elevata potrebbe rendere l’aria un po’ pesante.

In conclusione, le previsioni meteo per Olbia nei prossimi giorni non mostrano significative variazioni. Giovedì e Venerdì si prevede un clima simile, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà alta, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché il sole potrebbe farsi vedere solo nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 30 Ottobre a Olbia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +15.8° perc. +15.7° Assenti 5.1 S max 6 Ostro 85 % 1023 hPa 5 nubi sparse +15.4° perc. +15.2° Assenti 5 S max 5.7 Ostro 85 % 1023 hPa 8 cielo coperto +19.5° perc. +19.3° Assenti 5 SE max 9.8 Scirocco 70 % 1023 hPa 11 cielo coperto +23.7° perc. +23.5° Assenti 11.2 ESE max 13.4 Scirocco 56 % 1022 hPa 14 cielo coperto +22.5° perc. +22.5° Assenti 10.9 E max 13 Levante 65 % 1021 hPa 17 cielo coperto +17.8° perc. +18° Assenti 5.4 SE max 8.9 Scirocco 91 % 1022 hPa 20 cielo coperto +17° perc. +17.2° Assenti 4.7 SSE max 8.1 Scirocco 92 % 1022 hPa 23 cielo coperto +16.5° perc. +16.6° Assenti 4.8 SSE max 7 Scirocco 91 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:54 e tramonta alle ore 17:16

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.