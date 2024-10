Previsioni Meteo Pachino: il bollettino per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da condizioni di cielo prevalentemente coperto durante la mattina e il pomeriggio, con un miglioramento atteso in serata. Le temperature si manterranno su valori miti, con massime che raggiungeranno i 21,5°C. La presenza di nuvolosità sarà significativa, specialmente nelle ore centrali della giornata, ma non si prevedono precipitazioni.

Durante la notte, il cielo si presenterà con nubi sparse, con una temperatura che si attesterà intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa sarà in aumento, raggiungendo il 86% verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5,5 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenterà coperto al 100%, con temperature che varieranno tra i 19,7°C e i 21,5°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 12,9 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 68-75%, contribuendo a una sensazione di maggiore freschezza.

Nel pomeriggio, le condizioni di cielo rimarranno completamente coperte, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 21°C. La copertura nuvolosa continuerà a mantenersi al 100%, mentre il vento si presenterà con intensità leggera, attorno ai 10 km/h. Non si registreranno precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con il cielo che diventerà sereno. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 19°C. La velocità del vento si ridurrà ulteriormente, mantenendosi sotto i 8 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pachino nei prossimi giorni indicano un lieve miglioramento, con cieli sereni previsti per la serata di Giovedì e un proseguimento di condizioni simili per Venerdì. Tuttavia, si raccomanda di monitorare le previsioni meteo per eventuali cambiamenti, poiché la variabilità del clima autunnale potrebbe portare a sorprese.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 nubi sparse +18.9° perc. +18.9° Assenti 2.9 NNO max 4.2 Maestrale 77 % 1021 hPa 5 nubi sparse +19° perc. +18.9° Assenti 4.8 NNO max 4.9 Maestrale 76 % 1022 hPa 8 cielo coperto +20.5° perc. +20.5° Assenti 9.9 ENE max 11.6 Grecale 73 % 1023 hPa 11 cielo coperto +21.5° perc. +21.5° Assenti 9 E max 9.6 Levante 68 % 1023 hPa 14 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° Assenti 10.4 E max 10.5 Levante 68 % 1022 hPa 17 cielo coperto +20.1° perc. +20.2° Assenti 8.9 E max 11.1 Levante 76 % 1022 hPa 20 cielo sereno +19.7° perc. +19.7° Assenti 7.5 E max 9.4 Levante 78 % 1023 hPa 23 cielo sereno +19.2° perc. +19.2° Assenti 7.3 NE max 8.3 Grecale 77 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:25 e tramonta alle ore 17:00

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.