Previsioni Meteo Pachino: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

Le previsioni meteo per Lunedì 28 Ottobre a Pachino indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno attorno ai 20°C. I venti soffieranno da est con intensità variabile, creando una leggera brezza. L’umidità si attesterà intorno al 72%, rendendo l’atmosfera piuttosto umida. Non sono previste precipitazioni significative, il che suggerisce una giornata asciutta, sebbene il cielo possa apparire grigio per gran parte del tempo.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno con un cielo coperto e temperature che si aggireranno intorno ai 20°C. La velocità del vento sarà di circa 17 km/h, proveniente da est, con raffiche che potranno raggiungere i 20 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 73%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1024 hPa.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno leggermente fino a raggiungere i 21°C. La copertura nuvolosa si attesterà intorno al 95%, e i venti si manterranno moderati, con velocità di circa 15 km/h. L’umidità rimarrà costante, contribuendo a un clima umido e fresco.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione della copertura nuvolosa, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 20°C, mentre i venti continueranno a soffiare da est a una velocità di circa 14 km/h. L’umidità potrebbe leggermente aumentare, ma non si prevedono piogge.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno a circa 19°C. Il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 50%. I venti si faranno più leggeri, con velocità che scenderanno a 6 km/h. L’umidità si manterrà alta, intorno al 72%, rendendo l’atmosfera piuttosto fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Pachino mostrano una continuità di condizioni simili, con cieli prevalentemente nuvolosi e temperature che si manterranno stabili. Non si prevedono cambiamenti significativi, ma è possibile che nei giorni successivi si verifichino schiarite temporanee. Gli amanti del clima fresco e umido troveranno queste condizioni favorevoli, mentre chi cerca il sole potrebbe dover attendere un miglioramento.

Tutti i dati meteo di Lunedì 28 Ottobre a Pachino

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 2 cielo coperto +20° perc. +20° Assenti 16.3 ESE max 18.8 Scirocco 75 % 1023 hPa 5 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° Assenti 17.3 E max 19.5 Levante 74 % 1023 hPa 8 cielo coperto +20.8° perc. +20.7° Assenti 16.7 E max 17.5 Levante 68 % 1025 hPa 11 cielo coperto +21.2° perc. +21.1° Assenti 14.7 ESE max 14.8 Scirocco 65 % 1024 hPa 14 cielo coperto +21.1° perc. +20.9° Assenti 14.4 ESE max 14.2 Scirocco 66 % 1023 hPa 17 nubi sparse +19.9° perc. +19.8° Assenti 14.3 E max 15.6 Levante 72 % 1023 hPa 20 nubi sparse +19.5° perc. +19.3° Assenti 8.7 E max 11.6 Levante 72 % 1023 hPa 23 nubi sparse +19.1° perc. +18.9° Assenti 3.5 E max 6.9 Levante 72 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:22 e tramonta alle ore 17:03

