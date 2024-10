Previsioni Meteo Padova: il bollettino per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Padova indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente nuvolose e temperature moderate. Durante la notte, si registreranno piogge leggere che continueranno a influenzare il clima fino alle prime ore del mattino. Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le precipitazioni tenderanno a diminuire, lasciando spazio a un clima più stabile. Nel pomeriggio, le nuvole domineranno il panorama, mentre le temperature si manterranno su valori gradevoli. La sera porterà con sé un cielo ancora nuvoloso, senza significative variazioni climatiche.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Padova sperimenterà piogge leggere con una copertura nuvolosa del 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 16,1°C, con una temperatura percepita di 16,3°C. La velocità del vento sarà di 15,6 km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche che raggiungeranno i 36,6 km/h. L’umidità sarà alta, attorno al 95%, e la pressione atmosferica si stabilizzerà a 1005 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che saliranno fino a 20,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si manterrà tra i 12,5 km/h e i 15,6 km/h, sempre da Sud Ovest. L’umidità scenderà leggermente, ma rimarrà comunque elevata, intorno al 66%. Le probabilità di pioggia saranno basse, con una probabilità di 3% a mezzogiorno.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 21,1°C, mantenendo una copertura nuvolosa del 100%. Le condizioni rimarranno stabili, senza precipitazioni significative. La velocità del vento diminuirà, con valori che si attesteranno intorno ai 9,1 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 73%, rendendo l’aria leggermente più umida.

La sera porterà un clima fresco, con temperature che scenderanno a 17,5°C entro le ore notturne. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa del 100%. La velocità del vento sarà molto leggera, intorno ai 2,1 km/h, e l’umidità aumenterà fino a raggiungere l’81%.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Padova mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori gradevoli e un cielo prevalentemente nuvoloso. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, ma è consigliabile tenere d’occhio eventuali aggiornamenti, poiché le condizioni potrebbero variare. La settimana si prospetta quindi tranquilla, con un clima che favorirà attività all’aperto, sebbene con la necessità di un abbigliamento adeguato per le temperature più fresche della sera.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Padova

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 pioggia leggera +15.7° perc. +15.8° 0.43 mm 12.1 SO max 27.1 Libeccio 95 % 1004 hPa 4 nubi sparse +14.5° perc. +14.5° prob. 67 % 13.4 SO max 31.2 Libeccio 96 % 1004 hPa 7 cielo coperto +15.7° perc. +15.6° prob. 5 % 12.5 SO max 28.8 Libeccio 89 % 1006 hPa 10 cielo coperto +18.7° perc. +18.6° Assenti 14.1 SO max 19.9 Libeccio 74 % 1007 hPa 13 cielo coperto +21° perc. +20.8° prob. 26 % 14.5 SO max 21.6 Libeccio 64 % 1006 hPa 16 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° prob. 23 % 6.8 SO max 7.8 Libeccio 75 % 1005 hPa 19 cielo coperto +18.2° perc. +18.1° Assenti 2.9 OSO max 6.9 Libeccio 77 % 1005 hPa 22 cielo coperto +17.6° perc. +17.6° prob. 19 % 2.2 S max 13.1 Ostro 80 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:24 e tramonta alle ore 18:32

