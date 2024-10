Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Pavia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Durante la notte, si registreranno nubi sparse e una temperatura che si attesterà intorno ai 15°C. Con l’avanzare della mattina, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, mantenendo una copertura nuvolosa che si intensificherà nel corso della giornata.

Nel dettaglio, la notte si presenterà con nubi sparse e una temperatura che varierà da 15,1°C a 14,2°C. La velocità del vento sarà leggera, oscillando tra i 6,3 km/h e i 7,8 km/h, proveniente principalmente da Est – Nord Est. L’umidità si manterrà alta, attorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1027 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a raggiungere i 17,2°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si intensificherà, raggiungendo il 95% di nuvolosità nel primo pomeriggio. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori che si aggireranno tra i 6,2 km/h e i 8,5 km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si presenterà cielo coperto, con temperature che toccheranno un massimo di 18,6°C. La copertura nuvolosa raggiungerà il 98%, e non si prevedono precipitazioni significative. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1028 hPa.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 16°C. Il cielo rimarrà coperto, con una copertura nuvolosa che si manterrà al 98%. La velocità del vento sarà sempre leggera, e l’umidità si manterrà alta, attorno all’88%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Pavia nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi con simili condizioni, senza significative variazioni climatiche. Si consiglia di tenere in considerazione l’alta umidità e la copertura nuvolosa, che caratterizzeranno il clima di Pavia nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Pavia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15.1° perc. +15.1° Assenti 6.9 ENE max 7.3 Grecale 92 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.4° perc. +14.3° Assenti 6.6 ENE max 6.8 Grecale 93 % 1027 hPa 6 nubi sparse +13.8° perc. +13.7° Assenti 8.1 NE max 8.9 Grecale 94 % 1028 hPa 9 nubi sparse +16.7° perc. +16.7° Assenti 7.4 ENE max 12.6 Grecale 87 % 1029 hPa 12 nubi sparse +17.2° perc. +17.2° Assenti 6.2 ENE max 10.2 Grecale 84 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.4° perc. +18.4° Assenti 8.2 ENE max 13.6 Grecale 81 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16.5° perc. +16.6° Assenti 7.2 ENE max 9.4 Grecale 88 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 5.7 ENE max 6 Grecale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:51 e tramonta alle ore 18:23

