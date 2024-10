Previsioni Meteo Pavia: il bollettino per il weekend 25 – 27 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 99% e temperature intorno ai 14,7°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h da Est-Nord Est, con raffiche fino a 18,1 km/h. La probabilità di pioggia sarà del 12%. Durante il pomeriggio, si prevede un aumento della probabilità di pioggia fino al 36%. La sera porterà piogge moderate, con accumuli di 1,6 mm. Sabato 26 Ottobre continueranno le piogge, con accumuli che potranno superare i 3,66 mm. Domenica 27 Ottobre, le condizioni miglioreranno leggermente, ma l’umidità rimarrà alta.

Venerdì 25 Ottobre

Nella notte di Venerdì 25 Ottobre, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa del 99%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,7°C, con una temperatura percepita di 14,8°C. La velocità del vento sarà di 9,1 km/h proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che raggiungeranno i 18,1 km/h. La probabilità di precipitazioni sarà del 12%, quindi non si prevederanno piogge significative. L’umidità sarà alta, attorno al 96%, e la pressione atmosferica si manterrà a 1025 hPa.

Proseguendo nella mattina, il cielo rimarrà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature varieranno da 14,4°C alle 16,7°C tra le 06:00 e le 12:00. La velocità del vento si manterrà costante intorno ai 9-10 km/h, sempre da Est. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, oscillando tra il 5% e il 13%. L’umidità continuerà a essere elevata, attorno all’83-94%, mentre la pressione atmosferica si attesterà tra 1024 hPa e 1025 hPa.

Nel pomeriggio, il tempo si presenterà ancora coperto, con temperature che raggiungeranno un massimo di 17°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 9,8 km/h. Tuttavia, la probabilità di pioggia aumenterà, arrivando fino al 36% nel tardo pomeriggio. L’umidità si manterrà attorno all’82-90%.

Infine, nella sera, si prevede un cambiamento significativo con l’arrivo di piogge. Le temperature scenderanno a circa 15°C, con piogge moderate che inizieranno a manifestarsi dalle 17:00 in poi. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 12 km/h con raffiche fino a 28,4 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno arrivare a 1,6 mm entro le 18:00. L’umidità si attesterà attorno al 95-97%.

Sabato 26 Ottobre

La notte di Sabato 26 Ottobre si preannuncia piovosa con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno intorno ai 15°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 13 km/h, proveniente da Est-Nord Est, con raffiche che potranno raggiungere i 28,6 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno superare i 0,86 mm.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche non miglioreranno, con piogge moderate che continueranno a cadere. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 15°C. La velocità del vento varierà tra 10 e 17 km/h, sempre da Est. La probabilità di pioggia rimarrà elevata, con accumuli che potranno arrivare a 3,66 mm entro le 08:00. L’umidità si attesterà attorno al 96-98%.

Nel pomeriggio, le piogge continueranno a essere moderate, con temperature che raggiungeranno un massimo di 16,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 12-14 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno arrivare a 2,7 mm. L’umidità si attesterà attorno al 93-97%.

Nella sera, si prevede un leggero miglioramento, ma le piogge continueranno a manifestarsi. Le temperature si manterranno intorno ai 15,9°C. La velocità del vento sarà di circa 6-8 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà alta, con accumuli che potranno arrivare a 0,7 mm.

Domenica 27 Ottobre

La notte di Domenica 27 Ottobre si presenterà con piogge leggere che continueranno a cadere. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,8°C, con una temperatura percepita simile. La velocità del vento sarà di circa 10,7 km/h. La probabilità di pioggia sarà alta, con accumuli che potranno arrivare a 0,44 mm.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche miglioreranno leggermente, con il cielo che rimarrà coperto. Le temperature varieranno da 15,5°C a 16,8°C. La velocità del vento si manterrà attorno ai 13-14 km/h. La probabilità di pioggia sarà ridotta, ma non si escludono brevi rovesci.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà coperto con temperature che raggiungeranno un massimo di 18,7°C. La velocità del vento sarà di circa 8-11 km/h. Non si prevedono precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, attorno all’83-87%.

Infine, nella sera, il cielo rimarrà coperto con temperature che scenderanno a circa 15,5°C. La velocità del vento sarà di circa 8-10 km/h. Non si prevedono piogge significative, ma l’umidità continuerà a mantenersi alta.

In conclusione, il fine settimana a Pavia si presenterà prevalentemente piovoso, con temperature miti e alta umidità. Si consiglia di prepararsi a condizioni meteorologiche variabili, specialmente per chi ha in programma attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.