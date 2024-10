Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per domani martedì 8 ottobre

MeteoWeb

Martedì 8 Ottobre a Pesaro si preannuncia una giornata caratterizzata da un clima variabile, con un mix di nuvolosità e precipitazioni. Le previsioni meteo indicano un inizio di giornata relativamente mite, con temperature che si attesteranno intorno ai 17,5°C durante la notte e che saliranno fino a raggiungere i 22,6°C nel corso della mattina. Tuttavia, nel pomeriggio, si assisterà a un cambiamento significativo, con l’arrivo di piogge moderate che influenzeranno le condizioni atmosferiche.

Durante la notte, Pesaro sperimenterà un cielo inizialmente con nubi sparse, con una temperatura che rimarrà stabile attorno ai 17,5°C. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 93% di copertura alle 01:00, quando il cielo si presenterà completamente coperto. Le temperature percepite si manterranno leggermente inferiori, attorno ai 17,2°C. La velocità del vento varierà tra 6,1 km/h e 9,4 km/h, proveniente principalmente da sud e sud-est.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni meteo continueranno a mostrare nubi sparse, con temperature che saliranno fino a 22,4°C entro le 11:00. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo punte di 24,6 km/h. L’umidità si manterrà attorno al 70%, rendendo l’aria piuttosto fresca e gradevole. Tuttavia, già nel primo pomeriggio, le previsioni del tempo annunciano un cambiamento, con l’arrivo di piogge moderate.

Nel pomeriggio, le temperature inizieranno a scendere, passando da 22,2°C alle 13:00 a 19,2°C alle 16:00. Le precipitazioni si intensificheranno, con valori di pioggia che raggiungeranno i 3,35 mm entro le 16:00. La copertura nuvolosa aumenterà ulteriormente, toccando il 91%. Il vento, che si presenterà fresco, potrà raggiungere velocità di 26,6 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo rimarrà prevalentemente coperto, con temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. Le piogge si attenueranno, ma non mancheranno momenti di pioviggine, con probabilità di precipitazioni che si manterrà attorno al 79%. La velocità del vento continuerà a essere sostenuta, con raffiche che potranno superare i 40 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Pesaro nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni atmosferiche. Mercoledì e giovedì si prevede un graduale ritorno al sole, con temperature che si stabilizzeranno su valori più elevati, favorendo un clima più secco e piacevole. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 8 Ottobre a Pesaro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° Assenti 6.7 SSO max 6.9 Libeccio 73 % 1015 hPa 4 nubi sparse +17.2° perc. +17° Assenti 7.3 S max 7.7 Ostro 75 % 1014 hPa 7 nubi sparse +18.2° perc. +18.1° Assenti 13.7 SSE max 17.9 Scirocco 76 % 1013 hPa 10 nubi sparse +21.5° perc. +21.5° Assenti 20.6 SE max 29.6 Scirocco 70 % 1011 hPa 13 nubi sparse +22.2° perc. +22.4° prob. 55 % 25.8 SE max 42.4 Scirocco 75 % 1008 hPa 16 pioggia moderata +19.2° perc. +19.5° 3.35 mm 21.3 SE max 33.1 Scirocco 91 % 1007 hPa 19 cielo coperto +19.4° perc. +19.7° prob. 42 % 12 S max 19.7 Ostro 87 % 1007 hPa 22 cielo coperto +19.4° perc. +19.5° prob. 75 % 23.5 S max 39.2 Ostro 79 % 1006 hPa Il sole sorge alle ore 07:17 e tramonta alle ore 18:31

