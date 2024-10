Previsioni Meteo Pesaro: il bollettino per il weekend 4 – 6 Ottobre

MeteoWeb

Venerdì 4 Ottobre

Nella notte di Venerdì 4 Ottobre, si prevedono condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,5°C, con una temperatura percepita di 15,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, raggiungendo i 40,4 km/h da Ovest-Nord Ovest, con raffiche che potranno arrivare fino a 52,5 km/h. L’umidità sarà elevata, attorno all’87%, e si registreranno deboli precipitazioni di circa 0,14 mm.

Proseguendo verso le prime ore del mattino, le condizioni rimarranno simili, con pioggia leggera e temperature che scenderanno leggermente a 14,9°C. La velocità del vento continuerà a essere forte, con valori di 47,7 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, intorno al 99%, e l’umidità aumenterà fino al 89%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un incremento della pioggia, con temperature che si manterranno attorno ai 15,9°C. La pioggia leggera continuerà a cadere, con accumuli di 0,12 mm e un’intensità del vento che si ridurrà a 15 km/h. La copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 98%.

Infine, nella sera, le condizioni di pioggia leggera persisteranno, con temperature che scenderanno a 15,1°C. La velocità del vento sarà di 10,4 km/h, mentre l’umidità si attesterà attorno all’80%. Le precipitazioni aumenteranno leggermente, con accumuli di 0,23 mm.

Sabato 5 Ottobre

La notte di Sabato 5 Ottobre inizierà con pioggia moderata e una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai 14,3°C, con una temperatura percepita di 14,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori di 9,2 km/h da Nord Ovest. L’umidità sarà alta, attorno all’87%, e si registreranno precipitazioni di circa 1,8 mm.

Durante la mattina, le condizioni di pioggia leggera continueranno, con temperature che si attesteranno attorno ai 14,2°C. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e la velocità del vento aumenterà a 10,8 km/h. L’umidità si manterrà elevata, intorno all’89%, con accumuli di pioggia che raggiungeranno 1,41 mm.

Nel pomeriggio, si prevede una leggera diminuzione delle precipitazioni, con temperature che saliranno fino a 15,9°C. La copertura nuvolosa inizierà a ridursi, scendendo al 84%, e la velocità del vento sarà di 18,4 km/h. Le precipitazioni saranno minime, con accumuli di 0,25 mm.

Infine, nella sera, si assisterà a un miglioramento delle condizioni meteo, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature si attesteranno attorno ai 14,8°C, con una velocità del vento di 12 km/h. L’umidità scenderà al 76%, e non si prevedono precipitazioni.

Domenica 6 Ottobre

La notte di Domenica 6 Ottobre si presenterà con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature si attesteranno intorno ai 15,1°C, con una temperatura percepita di 14,6°C. La velocità del vento sarà di 16,3 km/h da Ovest-Nord Ovest, mentre l’umidità si manterrà al 73%.

Nel mattino, si prevede un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno a 14,9°C. La velocità del vento rimarrà costante, attorno ai 16,6 km/h, e l’umidità si manterrà al 73%. Non si registreranno precipitazioni.

Durante il pomeriggio, le condizioni meteo miglioreranno ulteriormente, con temperature che saliranno fino a 17°C. La copertura nuvolosa si attesterà al 58%, e la velocità del vento sarà di 8,2 km/h. Non si prevedono precipitazioni.

Infine, nella sera, si assisterà a un cielo sereno con poche nuvole. Le temperature si attesteranno attorno ai 15,1°C, con una leggera brezza e un’umidità che scenderà al 74%.

In conclusione, il fine settimana a Pesaro si presenterà caratterizzato da condizioni di pioggia, soprattutto nella giornata di Venerdì e Sabato, con un miglioramento atteso per Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle condizioni meteorologiche, in particolare nella prima parte del weekend.

