Previsioni Meteo Policoro: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Policoro di Venerdì 11 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La copertura nuvolosa sarà significativa, specialmente nelle prime ore della giornata, mentre nel pomeriggio si assisterà a momenti di sereno. La velocità del vento varierà, con raffiche che potrebbero raggiungere intensità moderate. L’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati, contribuendo a una sensazione di calore.

Nella notte, le condizioni meteo si presenteranno con cielo coperto e temperature che si attesteranno intorno ai 22,4°C. La velocità del vento sarà di circa 14,3 km/h da Ovest, con una copertura nuvolosa al 100%. L’umidità si manterrà attorno al 53%, mentre la pressione atmosferica sarà di 1007 hPa.

Con l’arrivo della mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore centrali, con temperature che saliranno fino a 28,4°C intorno a mezzogiorno. La velocità del vento si attesterà tra i 11,6 km/h e i 19,2 km/h, mantenendo una direzione prevalentemente da Ovest. La copertura nuvolosa inizierà a diminuire, passando a nubi sparse nel tardo mattino.

Nel pomeriggio, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con momenti di cielo sereno. Le temperature raggiungeranno un massimo di 28,1°C alle ore 13:00, per poi scendere gradualmente. La velocità del vento varierà tra i 12,8 km/h e i 21 km/h, con una direzione che continuerà a provenire da Ovest. L’umidità si manterrà attorno al 29%.

La sera porterà nuovamente un aumento della copertura nuvolosa, con temperature che scenderanno fino a 18,3°C. La velocità del vento si ridurrà, oscillando tra i 4,3 km/h e i 9,3 km/h, mentre l’umidità aumenterà fino a raggiungere il 68%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Policoro indicano una giornata variabile, con un inizio nuvoloso e un miglioramento nel pomeriggio. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore abbassamento delle temperature e un aumento della probabilità di pioggia, rendendo opportuno monitorare le previsioni meteo per eventuali aggiornamenti.

Tutti i dati meteo di Venerdì 11 Ottobre a Policoro

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.4° perc. +22.1° Assenti 14.3 O max 27.1 Ponente 53 % 1007 hPa 3 cielo coperto +21.3° perc. +21.2° prob. 3 % 12.3 O max 21.6 Ponente 65 % 1008 hPa 6 cielo coperto +22° perc. +22.1° prob. 1 % 11.6 O max 30.2 Ponente 71 % 1009 hPa 9 cielo coperto +26° perc. +26° Assenti 19.2 O max 24.7 Ponente 37 % 1010 hPa 12 nubi sparse +28.4° perc. +27.3° Assenti 13.4 SO max 17.6 Libeccio 28 % 1010 hPa 15 nubi sparse +26.4° perc. +26.4° Assenti 12.8 OSO max 18.9 Libeccio 34 % 1010 hPa 18 nubi sparse +21.2° perc. +20.9° Assenti 7.3 NO max 13.6 Maestrale 57 % 1013 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +19.1° Assenti 4.3 NO max 5.8 Maestrale 64 % 1015 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:15

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.