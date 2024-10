Previsioni Meteo Prato: il bollettino per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 3 Ottobre a Prato indicano una giornata caratterizzata da condizioni di maltempo, con piogge diffuse e temperature relativamente fresche. Durante la notte, si registreranno cieli coperti e piogge che si intensificheranno nelle prime ore del mattino. Le temperature si manterranno attorno ai 16°C, con un aumento dell’umidità e venti leggeri provenienti da nord-est.

Nel corso della mattina, le previsioni del tempo evidenzieranno un proseguimento delle piogge, che si presenteranno inizialmente moderate e poi diventeranno forti, specialmente tra le 9:00 e le 10:00. La temperatura percepita si attesterà intorno ai 14°C, con una copertura nuvolosa al 100%. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 9,7 km/h, contribuendo a un clima umido e fresco.

Durante il pomeriggio, le piogge continueranno a essere significative, con intensità variabile. Le temperature rimarranno stabili attorno ai 14°C, mentre l’umidità si manterrà alta, intorno al 97%. Le raffiche di vento potranno raggiungere i 16,9 km/h, rendendo la sensazione di freddo più marcata. Le precipitazioni si concentreranno soprattutto tra le 14:00 e le 15:00, con accumuli di pioggia che potrebbero superare i 4 mm.

In sera, si assisterà a un lieve miglioramento, con le piogge che tenderanno a diminuire, ma il cielo resterà coperto. Le temperature scenderanno ulteriormente, arrivando a circa 13°C. I venti si manterranno leggeri, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 93%.

In conclusione, le previsioni meteo per Prato nei prossimi giorni indicano un miglioramento a partire da Venerdì, con una graduale diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, è consigliabile prestare attenzione alle condizioni meteo di Giovedì, poiché il maltempo potrebbe influenzare le attività all’aperto. Si raccomanda di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.8° perc. +16.9° prob. 42 % 3.4 OSO max 4.9 Libeccio 91 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +15.9° perc. +16° 1.41 mm 3.4 NE max 8.3 Grecale 95 % 1005 hPa 7 pioggia moderata +14.7° perc. +14.7° 1.57 mm 8.1 NNE max 16.7 Grecale 94 % 1004 hPa 10 forte pioggia +14.1° perc. +14° 5 mm 9.7 NNE max 17.1 Grecale 96 % 1003 hPa 13 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 2.93 mm 9.7 NNE max 16.7 Grecale 97 % 1000 hPa 16 pioggia moderata +14.4° perc. +14.4° 1.34 mm 7.4 N max 13.3 Tramontana 95 % 1000 hPa 19 pioggia leggera +14.2° perc. +14.2° 0.18 mm 5.9 NNO max 12.2 Maestrale 94 % 1002 hPa 22 cielo coperto +13.2° perc. +12.9° prob. 51 % 9.3 N max 22.6 Tramontana 89 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:47

