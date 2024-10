Previsioni Meteo Prato: tutti i dettagli per domani martedì 22 ottobre

MeteoWeb

Martedì 22 Ottobre a Prato si prevede una giornata caratterizzata da un inizio sereno, che si trasformerà in un pomeriggio nuvoloso con possibilità di pioggia leggera. Le previsioni meteo indicano temperature che varieranno da un minimo di 16,1°C durante la notte a un massimo di 23,7°C nel primo pomeriggio. La copertura nuvolosa aumenterà progressivamente, raggiungendo il 100% in serata, accompagnata da un incremento dell’umidità e da venti leggeri.

Nella notte, le condizioni saranno prevalentemente serene con poche nuvole e temperature attorno ai 16,3°C. La mattina si presenterà con cielo sereno e temperature che saliranno gradualmente, raggiungendo circa 22°C entro le ore centrali della giornata. Durante questa fase, la copertura nuvolosa rimarrà contenuta, oscillando tra il 3% e il 18%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da Nord-Nord Est, con velocità che non supereranno i 6,1 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà notevolmente. Le previsioni del tempo indicano un aumento della nuvolosità, con nubi sparse che copriranno fino all’80% del cielo. Le temperature si manterranno intorno ai 20°C e 23°C, mentre l’umidità inizierà a salire, raggiungendo il 76%. Le probabilità di pioggia aumenteranno, con possibilità di pioviggine che si concretizzeranno nel tardo pomeriggio e in serata.

La sera porterà un cielo completamente coperto, con pioggia leggera prevista. Le temperature scenderanno leggermente, attestandosi attorno ai 18°C. L’umidità sarà elevata, intorno all’86%, e i venti continueranno a soffiare debolmente. Le precipitazioni saranno leggere, con accumuli che non supereranno i 0,14 mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Prato nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità. Dopo una giornata di pioggia leggera, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo per i giorni successivi, con un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Tuttavia, è consigliabile rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti.

Tutti i dati meteo di Martedì 22 Ottobre a Prato

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +16.1° perc. +16° Assenti 6 NNE max 7.4 Grecale 89 % 1028 hPa 4 cielo sereno +15.6° perc. +15.5° Assenti 6.6 NNE max 9.2 Grecale 90 % 1027 hPa 7 nubi sparse +16.9° perc. +16.9° Assenti 5.6 NNE max 8.7 Grecale 86 % 1028 hPa 10 poche nuvole +22° perc. +22° Assenti 4.5 NE max 5.3 Grecale 66 % 1027 hPa 13 nubi sparse +23.7° perc. +23.7° prob. 31 % 1.5 ENE max 2.8 Grecale 59 % 1026 hPa 16 nubi sparse +20.4° perc. +20.5° prob. 48 % 2.9 NNE max 4.9 Grecale 76 % 1026 hPa 19 pioggia leggera +18.6° perc. +18.8° 0.12 mm 5.5 NNE max 6.8 Grecale 85 % 1028 hPa 22 cielo coperto +18.2° perc. +18.3° prob. 10 % 5.3 NNE max 5.6 Grecale 88 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:42 e tramonta alle ore 18:16

