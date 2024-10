Previsioni Meteo Ravenna: il bollettino per domani domenica 20 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Domenica 20 Ottobre, Ravenna si troverà ad affrontare un inizio di giornata caratterizzato da condizioni di meteo instabile, con piogge che si protrarranno fino alla mattina. Le previsioni meteo indicano un graduale miglioramento nel corso della giornata, con un netto passaggio verso cieli sereni e temperature che si stabilizzeranno su valori gradevoli.

Durante la notte, il meteo sarà dominato da pioggia leggera e moderata, con temperature che si attesteranno intorno ai 16,4°C e 17,5°C. La copertura nuvolosa sarà totale, raggiungendo il 100%, e il vento soffierà da est-nord-est con velocità comprese tra 22 km/h e 25 km/h. L’umidità si manterrà alta, oscillando tra il 91% e il 94%.

Con l’arrivo della mattina, le condizioni di meteo non miglioreranno immediatamente, poiché si continuerà a registrare pioggia leggera fino alle prime ore del giorno. Le temperature si manterranno tra i 18°C e i 19,4°C. Tuttavia, già a partire dalle 11:00, si assisterà a un cambiamento, con il cielo che inizierà a schiarirsi e la pioggia che cesserà. La probabilità di precipitazioni scenderà drasticamente, e il vento continuerà a soffiare con intensità moderata.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizzerà ulteriormente, con cieli sereni e temperature che raggiungeranno un massimo di 19,5°C. La brezza vivace da est-nord-est garantirà un clima piacevole, con umidità che si attesterà attorno al 75%. Le condizioni di previsioni del tempo saranno ideali per attività all’aperto, grazie alla quasi totale assenza di nuvole.

La sera porterà con sé cieli sereni e temperature in calo, che si attesteranno intorno ai 17°C. Le condizioni di meteo rimarranno stabili, con una leggera brezza che accompagnerà la notte. L’umidità si manterrà attorno all’84%, ma senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni meteo per Ravenna indicano un netto miglioramento rispetto alla notte e alla mattina, con un pomeriggio e una sera caratterizzati da cieli sereni e temperature gradevoli. Nei giorni successivi, si prevede un ulteriore consolidamento di queste condizioni, con cieli prevalentemente sereni e temperature che si manterranno su valori miti, rendendo l’atmosfera ideale per godere delle bellezze autunnali della città.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +16.6° perc. +16.6° 0.52 mm 23.9 ENE max 35.7 Grecale 91 % 1020 hPa 3 pioggia moderata +17° perc. +17.2° 1.21 mm 23.5 ENE max 37.6 Grecale 94 % 1019 hPa 6 pioggia leggera +18.1° perc. +18.3° 0.52 mm 25.7 E max 42.2 Levante 90 % 1021 hPa 9 cielo coperto +18.7° perc. +18.8° prob. 53 % 23.7 ENE max 36.5 Grecale 83 % 1023 hPa 12 cielo coperto +19.4° perc. +19.4° prob. 49 % 21.6 ENE max 29.1 Grecale 75 % 1024 hPa 15 cielo sereno +18.9° perc. +18.9° prob. 10 % 14.4 ENE max 21.7 Grecale 77 % 1025 hPa 18 cielo sereno +17.7° perc. +17.7° prob. 1 % 8.6 ENE max 10.7 Grecale 84 % 1026 hPa 21 cielo sereno +17.5° perc. +17.5° Assenti 6.6 E max 7.3 Levante 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:36 e tramonta alle ore 18:14

