Previsioni Meteo Rieti: tutti i dettagli per domani lunedì 14 ottobre

Nella giornata di Lunedì 14 Ottobre, Rieti si troverà a vivere condizioni meteorologiche caratterizzate da una predominanza di nuvolosità. Durante la notte, il cielo sarà coperto, con una temperatura che si attesterà intorno ai 12,8°C. Con il passare delle ore, la copertura nuvolosa si manterrà alta, ma si assisterà a un graduale miglioramento della temperatura, che raggiungerà i 22,5°C nel corso della mattina. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 2,3 km/h e i 6,6 km/h, prevalentemente da direzione ovest.

Nel dettaglio, le previsioni meteo per la giornata di Lunedì indicano che, durante la mattina, il cielo presenterà nubi sparse, con temperature che varieranno da un minimo di 12,9°C a un massimo di 22,5°C. L’umidità si manterrà attorno al 51%, mentre la pressione atmosferica si stabilizzerà intorno ai 1019 hPa. Nel pomeriggio, le condizioni meteorologiche subiranno un lieve deterioramento, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si manterranno attorno ai 22°C, con un calo previsto nel tardo pomeriggio, dove si registreranno valori intorno ai 18,1°C.

La sera di Lunedì si presenterà con un cielo nuovamente coperto, con temperature che scenderanno fino a 14,7°C. L’umidità aumenterà, raggiungendo valori superiori all’80%, e il vento continuerà a soffiare leggermente, mantenendo una direzione prevalentemente orientale. Non si prevedono precipitazioni significative, con condizioni di stabilità atmosferica che caratterizzeranno la notte.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rieti indicano una continuazione di questo trend nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori moderati. Martedì e Mercoledì potrebbero portare ulteriori variazioni, ma al momento non si prevedono eventi meteorologici estremi. Gli amanti del clima più fresco e nuvoloso troveranno soddisfazione in queste condizioni, mentre chi cerca il sole dovrà attendere un miglioramento nei giorni successivi.

Tutti i dati meteo di Lunedì 14 Ottobre a Rieti

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +12.8° perc. +12.1° Assenti 4.3 ENE max 3.7 Grecale 73 % 1021 hPa 3 nubi sparse +12.3° perc. +11.6° Assenti 5.3 ENE max 4.6 Grecale 76 % 1020 hPa 6 nubi sparse +12.9° perc. +12.2° Assenti 5.6 ENE max 4.8 Grecale 75 % 1020 hPa 9 poche nuvole +20.4° perc. +20° Assenti 4.4 O max 4 Ponente 54 % 1020 hPa 12 nubi sparse +22.5° perc. +22.2° Assenti 6.4 O max 6.9 Ponente 51 % 1019 hPa 15 nubi sparse +21.1° perc. +20.9° Assenti 5.4 O max 6.3 Ponente 61 % 1019 hPa 18 nubi sparse +15.8° perc. +15.6° Assenti 3.2 E max 3 Levante 80 % 1019 hPa 21 cielo coperto +14.9° perc. +14.6° Assenti 3.7 ENE max 3.6 Grecale 82 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:23 e tramonta alle ore 18:23

