Previsioni Meteo Romano di Lombardia: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 21 Ottobre a Romano di Lombardia indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, si osserveranno nubi sparse che si intensificheranno nella mattina, portando a un cielo più coperto nel pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 14°C e i 19°C, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. I venti saranno leggeri, prevalentemente da Nord-Est, con velocità che non supereranno i 6 km/h.

Nella notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo si presenterà con nubi sparse e una temperatura di circa 15°C. L’umidità sarà alta, attorno all’89%, e i venti si muoveranno a una velocità di circa 3,9 km/h. Con il passare delle ore, la temperatura tenderà a scendere leggermente, raggiungendo i 14°C alle 5:00, sempre con una copertura nuvolosa che si manterrà attorno al 35-61%.

Durante la mattina, il clima rimarrà mite, con temperature che saliranno fino a 19,2°C intorno alle 11:00. Le nubi sparse continueranno a dominare il cielo, con una copertura nuvolosa che varierà dal 34% al 66%. L’umidità si manterrà attorno al 73-90%, mentre i venti si faranno più evidenti, raggiungendo i 5,5 km/h.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con un aumento della copertura nuvolosa che porterà a un cielo coperto. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 18°C, con un picco di 19°C alle 13:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 75-79%, e i venti continueranno a soffiare da Sud-Est a una velocità di circa 6 km/h.

La sera porterà un ulteriore incremento della copertura nuvolosa, con temperature che si attesteranno intorno ai 16°C. La situazione meteo rimarrà stabile, con un cielo coperto e umidità che si manterrà attorno all’86%. I venti saranno leggeri, con velocità che varieranno tra 1,6 km/h e 4,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Romano di Lombardia suggeriscono un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Martedì e mercoledì potrebbero presentarsi simili, con un cielo prevalentemente coperto e temperature che non scenderanno sotto i 14°C. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le schiarite potrebbero tardare ad arrivare.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Romano di Lombardia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +15° perc. +14.8° Assenti 3.9 NE max 3.9 Grecale 89 % 1028 hPa 3 nubi sparse +14.3° perc. +14.1° Assenti 2.6 NE max 2.8 Grecale 90 % 1027 hPa 6 nubi sparse +14° perc. +13.8° Assenti 4.8 NNE max 4.9 Grecale 90 % 1028 hPa 9 nubi sparse +17.9° perc. +17.7° Assenti 2.4 E max 3.4 Levante 77 % 1029 hPa 12 nubi sparse +19.2° perc. +19.1° Assenti 5.4 SSE max 4.9 Scirocco 73 % 1028 hPa 15 nubi sparse +18.5° perc. +18.5° Assenti 5.3 SSE max 6.7 Scirocco 79 % 1027 hPa 18 nubi sparse +16° perc. +15.9° Assenti 3.3 NNE max 3.2 Grecale 87 % 1028 hPa 21 cielo coperto +16.5° perc. +16.4° Assenti 3.4 NNE max 3.3 Grecale 86 % 1028 hPa Il sole sorge alle ore 07:49 e tramonta alle ore 18:20

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.