Previsioni Meteo Rossano: il bollettino per domani domenica 27 ottobre

Le previsioni meteo per Domenica 27 Ottobre a Rossano indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con temperature che si manterranno su valori miti durante tutto il giorno. La temperatura percepita si attesterà attorno ai 21°C nelle ore centrali, mentre la sera si registreranno valori più freschi, intorno ai 15°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 6 km/h, provenienti principalmente da sud-ovest. L’umidità si manterrà su livelli medio-alti, oscillando tra il 40% e il 66%.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si aggirerà intorno ai 15°C. La mattina seguirà con condizioni simili, con un cielo ancora coperto e temperature che saliranno fino a raggiungere i 21°C entro le ore centrali della giornata. Durante il pomeriggio, si assisterà a una lieve diminuzione delle temperature, che scenderanno a circa 19°C, ma il cielo rimarrà prevalentemente coperto. Le nubi inizieranno a diradarsi nel tardo pomeriggio, portando a un cielo sereno in serata.

La sera si preannuncia tranquilla, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 15°C e un cielo che si presenterà sereno o con poche nuvole. L’umidità, sebbene alta durante il giorno, tenderà a scendere leggermente, rendendo l’atmosfera più gradevole. Non si prevedono precipitazioni significative, quindi sarà una giornata ideale per attività all’aperto, soprattutto nel pomeriggio e in serata.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Rossano mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e un cielo che, dopo una giornata di nubi, si schiarirà nei giorni successivi. Si consiglia di approfittare della giornata di Domenica per godere di momenti all’aria aperta, prima che l’autunno porti con sé un clima più fresco e variabile nei giorni a venire.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.6° perc. +14.6° Assenti 5.2 SO max 5.3 Libeccio 54 % 1023 hPa 3 cielo coperto +15.6° perc. +14.5° Assenti 5 SO max 5.1 Libeccio 48 % 1022 hPa 6 cielo coperto +15.5° perc. +14.3° Assenti 5.4 SO max 5.4 Libeccio 48 % 1023 hPa 9 cielo coperto +20.2° perc. +19.3° Assenti 1.8 N max 3.4 Tramontana 40 % 1024 hPa 12 cielo coperto +21.9° perc. +21.2° Assenti 5.2 NE max 5.8 Grecale 39 % 1023 hPa 15 cielo coperto +19.7° perc. +19.2° Assenti 3.7 NE max 5.1 Grecale 56 % 1023 hPa 18 nubi sparse +16.3° perc. +15.6° Assenti 5.1 SO max 6.1 Libeccio 63 % 1025 hPa 21 cielo sereno +15.8° perc. +15° Assenti 5.8 SO max 6.4 Libeccio 59 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 06:19 e tramonta alle ore 16:54

