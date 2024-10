Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per domani lunedì 7 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Rossano di Lunedì 7 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da condizioni prevalentemente serene al mattino, con un aumento della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con massime che raggiungeranno i 22,9°C nel primo pomeriggio. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da direzioni meridionali e occidentali, e l’umidità si attesterà su livelli moderati.

Durante la notte, il meteo si presenterà con cielo sereno e temperature che si aggireranno intorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà minima, con un’umidità che si manterrà attorno al 63%. I venti saranno leggeri, con velocità di circa 9,5 km/h da Sud Ovest.

Nella mattina, il cielo continuerà a rimanere sereno, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 22,3°C entro le 10:00. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, attorno al 10%, e i venti si faranno più deboli, con velocità che varieranno tra i 3,5 km/h e i 7,5 km/h. L’umidità scenderà progressivamente, arrivando al 45%.

Nel pomeriggio, si prevede un incremento della temperatura, che toccherà il picco di 22,9°C intorno alle 12:00. La copertura nuvolosa rimarrà limitata a poche nuvole, con valori che si attesteranno attorno al 12-21%. I venti continueranno a essere leggeri, con intensità che non supererà i 9 km/h. L’umidità aumenterà leggermente, raggiungendo il 59% verso le 15:00.

Con l’arrivo della sera, il cielo inizierà a coprirsi, passando da nubi sparse a cielo coperto. Le temperature si manterranno intorno ai 17°C, con un’umidità che salirà fino al 94%. I venti rimarranno leggeri, con velocità che non supereranno i 5,6 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano nei prossimi giorni indicano un trend di instabilità, con un aumento della nuvolosità e possibilità di piogge leggere. Tuttavia, le temperature rimarranno generalmente miti, rendendo le giornate ancora piacevoli. Si consiglia di tenere d’occhio gli aggiornamenti per eventuali variazioni nelle previsioni meteo.

