Previsioni Meteo Rossano: tutti i dettagli per domani venerdì 11 ottobre

Le previsioni meteo per Venerdì 11 Ottobre a Rossano indicano una giornata caratterizzata da un inizio nuvoloso, che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 20°C. La copertura nuvolosa sarà elevata, raggiungendo il 100%, e la velocità del vento varierà tra i 12,9 km/h e i 16,1 km/h. L’umidità si manterrà su valori piuttosto alti, intorno al 61%.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto fino alle ore 12:00, con temperature che saliranno fino a 26°C. La velocità del vento continuerà a mantenersi costante, mentre l’umidità inizierà a diminuire. A partire dalle ore 13:00, si assisterà a un cambiamento significativo, con il cielo che diventerà sereno e le temperature che inizieranno a scendere gradualmente.

Nel pomeriggio, le temperature raggiungeranno il picco di 25,5°C alle ore 13:00, per poi scendere a 20,5°C alle ore 16:00. La copertura nuvolosa sarà quasi assente, con valori di umidità che si stabilizzeranno intorno al 29%. La velocità del vento si manterrà su valori moderati, contribuendo a rendere l’aria piacevole.

Con l’arrivo della sera, il cielo si presenterà nuovamente coperto e le temperature continueranno a calare, attestandosi intorno ai 16°C. La copertura nuvolosa si ridurrà a 35% e l’umidità si stabilizzerà attorno al 48%. La velocità del vento sarà più contenuta, con valori che scenderanno a 9,1 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per Rossano nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Dopo una giornata di nuvole e temperature miti, si prevede un weekend con cieli sereni e temperature più fresche. Gli amanti del sole potranno approfittare di queste condizioni favorevoli per trascorrere del tempo all’aperto, mentre le temperature notturne inizieranno a scendere, segnalando l’arrivo dell’autunno.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.9° perc. +20.7° Assenti 16.1 OSO max 33.1 Libeccio 61 % 1008 hPa 3 cielo coperto +19.9° perc. +19.9° prob. 12 % 12.9 OSO max 23.4 Libeccio 76 % 1009 hPa 6 cielo coperto +20.3° perc. +20.4° prob. 14 % 14.8 OSO max 27.3 Libeccio 78 % 1010 hPa 9 cielo coperto +23.6° perc. +23.2° Assenti 16.2 OSO max 27.5 Libeccio 43 % 1011 hPa 12 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 18 O max 25.3 Ponente 27 % 1011 hPa 15 cielo sereno +23.4° perc. +22.7° Assenti 16.9 OSO max 23.9 Libeccio 35 % 1012 hPa 18 cielo sereno +16.8° perc. +16.1° Assenti 14.7 SO max 18.4 Libeccio 57 % 1014 hPa 21 nubi sparse +16.2° perc. +15.2° Assenti 9.6 OSO max 11.7 Libeccio 48 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 07:02 e tramonta alle ore 18:15

