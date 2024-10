Previsioni Meteo San Nicola la Strada: il bollettino per domani giovedì 17 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 17 Ottobre a San Nicola la Strada indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una temperatura che si attesterà intorno ai 22,8°C. La mattina porterà un leggero miglioramento con nubi sparse e temperature che raggiungeranno i 25,9°C. Nel pomeriggio, il cielo rimarrà parzialmente nuvoloso, con temperature massime di circa 28,4°C. La sera si chiuderà con un ritorno a condizioni di cielo coperto e temperature in calo.

Durante la notte, a partire da mezzanotte, San Nicola la Strada registrerà un cielo coperto con una temperatura di 22,8°C e un’umidità del 56%. La velocità del vento sarà di circa 8,1 km/h proveniente da Est. Con il passare delle ore, la temperatura scenderà leggermente, mantenendosi comunque sopra i 22°C fino all’alba.

Nella mattina, il cielo si presenterà con nubi sparse e la temperatura salirà rapidamente, raggiungendo i 25,9°C entro le 09:00. L’umidità si ridurrà al 43%, mentre il vento sarà debole, con velocità di circa 1,6 km/h. Questo clima mite e le condizioni di cielo variabile favoriranno una piacevole giornata per le attività all’aperto.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un cielo ancora parzialmente nuvoloso con temperature che toccheranno un massimo di 28,4°C. L’umidità si attesterà attorno al 36%, mentre il vento aumenterà leggermente fino a 10,5 km/h. La presenza di nubi sparse non dovrebbe portare a precipitazioni, mantenendo la giornata asciutta.

Con l’arrivo della sera, il cielo tornerà a essere coperto, con temperature in calo fino a 22,5°C. L’umidità aumenterà nuovamente, raggiungendo il 60%. La velocità del vento si manterrà bassa, intorno ai 2,2 km/h, rendendo l’atmosfera piuttosto tranquilla.

In conclusione, le previsioni meteo per San Nicola la Strada nei prossimi giorni mostrano un trend di stabilità, con temperature che si manterranno su valori miti e condizioni di cielo variabili. Non si prevedono eventi meteorologici significativi, quindi gli abitanti possono godere di una settimana all’insegna di un clima temperato e piacevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 17 Ottobre a San Nicola la Strada

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +22.8° perc. +22.6° Assenti 8.1 E max 15.8 Levante 56 % 1020 hPa 3 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° Assenti 4.9 N max 5.6 Tramontana 54 % 1019 hPa 6 cielo coperto +21.8° perc. +21.5° Assenti 1.9 ONO max 2.4 Maestrale 56 % 1020 hPa 9 nubi sparse +25.9° perc. +25.7° Assenti 1.6 SO max 1.9 Libeccio 43 % 1020 hPa 12 cielo coperto +28.4° perc. +27.7° Assenti 7.6 SO max 8.7 Libeccio 36 % 1019 hPa 15 nubi sparse +26.7° perc. +26.7° Assenti 9.5 OSO max 9.6 Libeccio 43 % 1018 hPa 18 nubi sparse +24.1° perc. +24° Assenti 2.2 NO max 3 Maestrale 53 % 1018 hPa 21 cielo coperto +22.6° perc. +22.5° Assenti 1.5 NO max 3.7 Maestrale 60 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:14

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.