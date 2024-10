Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: il bollettino per domani martedì 29 ottobre

MeteoWeb

Martedì 29 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere si prevede una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con temperature che si manterranno su valori miti. Durante la notte, il cielo sarà per lo più sereno, con temperature che si attesteranno intorno ai 18°C. Con l’avanzare della mattina, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, che porterà a un cielo coperto e a temperature che raggiungeranno i 23°C entro le ore centrali della giornata. Nel pomeriggio, le condizioni meteo rimarranno stabili, con un cielo ancora coperto e temperature che si manterranno attorno ai 24°C. La sera porterà un leggero abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 19°C.

Durante la notte, le condizioni meteo a Santa Maria Capua Vetere saranno caratterizzate da poche nuvole e una temperatura di circa 18,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 5 km/h. L’umidità si manterrà su livelli elevati, intorno al 72%.

Con l’arrivo della mattina, il cielo si coprirà progressivamente, raggiungendo una copertura nuvolosa del 95% entro le ore 11:00. Le temperature continueranno a salire, toccando i 23,8°C a 12:00. La velocità del vento sarà leggera, con direzione prevalentemente da ovest. L’umidità si ridurrà leggermente, attestandosi attorno al 50%.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà completamente coperto, con temperature che si stabilizzeranno attorno ai 24°C. Non si prevedono precipitazioni, e l’umidità si manterrà su valori moderati. La velocità del vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 8,4 km/h.

Con l’arrivo della sera, le temperature inizieranno a scendere, portandosi intorno ai 19°C. La copertura nuvolosa si manterrà alta, con un 87% di nuvole visibili. La velocità del vento si ridurrà, mantenendosi sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per i prossimi giorni a Santa Maria Capua Vetere indicano un proseguimento di condizioni nuvolose, con temperature che si manterranno su valori miti. Si prevede un leggero abbassamento delle temperature nei giorni successivi, ma senza significative variazioni nelle condizioni generali. Gli amanti del clima temperato troveranno quindi un’ottima occasione per godere di queste giornate autunnali.

Tutti i dati meteo di Martedì 29 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 poche nuvole +18° perc. +17.7° Assenti 4.7 NNE max 5 Grecale 74 % 1024 hPa 4 poche nuvole +17.3° perc. +17.2° Assenti 5.2 NE max 5.3 Grecale 78 % 1023 hPa 7 nubi sparse +18.8° perc. +18.5° Assenti 4.6 NE max 6.3 Grecale 71 % 1024 hPa 10 cielo coperto +22.6° perc. +22.3° Assenti 1 ENE max 3 Grecale 55 % 1024 hPa 13 cielo coperto +24° perc. +23.7° Assenti 4.4 ONO max 4.8 Maestrale 49 % 1023 hPa 16 cielo coperto +21° perc. +20.8° Assenti 8.8 O max 9.6 Ponente 63 % 1023 hPa 19 cielo coperto +19.2° perc. +19° Assenti 3.1 NNO max 4.1 Maestrale 67 % 1023 hPa 22 nubi sparse +18.4° perc. +18.1° Assenti 3.4 NNE max 3.5 Grecale 69 % 1023 hPa Il sole sorge alle ore 06:34 e tramonta alle ore 16:58

