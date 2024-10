Previsioni Meteo Santa Maria Capua Vetere: tutti i dettagli per domani giovedì 10 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Santa Maria Capua Vetere per Giovedì 10 Ottobre si presenteranno variabili, con un alternarsi di nubi e schiarite, e la possibilità di piogge leggere nel corso della giornata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 19,4°C e i 25,1°C, mentre il vento soffierà prevalentemente da sud, con intensità che varierà da brezza leggera a vivace. La probabilità di precipitazioni sarà presente soprattutto nelle ore serali.

Durante la notte, il meteo inizierà con nubi sparse e una temperatura di circa 19,4°C. La copertura nuvolosa si attesterà attorno al 77%, con una leggera probabilità di pioggia. Man mano che si avvicinerà l’alba, il cielo si presenterà sereno, con una diminuzione della copertura nuvolosa fino all’8% e una temperatura percepita che si manterrà intorno ai 19,6°C.

Nella mattina, il cielo sarà coperto con una temperatura che salirà fino a 24,7°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100% nelle prime ore, per poi scendere gradualmente. Il vento si farà sentire con intensità crescente, fino a 14,8 km/h. Le probabilità di pioggia saranno basse, con assenza di precipitazioni.

Nel pomeriggio, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo, con la presenza di poche nuvole e temperature che toccheranno i 25°C. La copertura nuvolosa si ridurrà notevolmente, portandosi attorno al 17%. Il vento continuerà a soffiare da sud-ovest, mantenendo una velocità di circa 15 km/h. Le probabilità di pioggia rimarranno minime, rendendo il pomeriggio ideale per attività all’aperto.

Con l’arrivo della sera, il meteo cambierà nuovamente, con un aumento della nuvolosità e l’arrivo di piogge leggere. Le temperature scenderanno a 21,1°C, mentre la copertura nuvolosa si attesterà attorno al 56%. Le precipitazioni si presenteranno con intensità leggera, accumulando circa 0,39 mm di pioggia. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 51%.

In conclusione, le previsioni del tempo per Santa Maria Capua Vetere nei prossimi giorni indicano un’alternanza di condizioni meteo variabili. Dopo una giornata di Giovedì caratterizzata da nubi e piogge leggere, si prevede un miglioramento per Venerdì, con temperature in aumento e cieli più sereni. Tuttavia, nel fine settimana, ci sarà la possibilità di un ritorno di condizioni più instabili. Gli amanti del meteo dovranno quindi rimanere aggiornati per pianificare al meglio le proprie attività.

Tutti i dati meteo di Giovedì 10 Ottobre a Santa Maria Capua Vetere

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +19.4° perc. +19.7° prob. 12 % 6.1 S max 13.5 Ostro 86 % 1011 hPa 3 nubi sparse +19.4° perc. +19.7° prob. 12 % 6.4 S max 13.8 Ostro 87 % 1010 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +20° prob. 12 % 6.4 S max 16.1 Ostro 85 % 1009 hPa 9 cielo coperto +22.9° perc. +23° prob. 8 % 12.1 S max 17.5 Ostro 68 % 1009 hPa 12 nubi sparse +25.1° perc. +25.1° Assenti 15.5 SO max 23.1 Libeccio 55 % 1008 hPa 15 poche nuvole +23.9° perc. +24° prob. 3 % 15.3 SSO max 23.2 Libeccio 63 % 1007 hPa 18 nubi sparse +21.8° perc. +22.1° prob. 10 % 13.4 S max 22.5 Ostro 78 % 1007 hPa 21 pioggia leggera +21.1° perc. +21.4° 0.39 mm 10.4 SSO max 20.1 Libeccio 84 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:12 e tramonta alle ore 18:25

