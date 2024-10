Previsioni Meteo Sarzana: il bollettino per domani lunedì 21 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Lunedì 21 Ottobre, Sarzana si troverà a vivere condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature gradevoli e una leggera brezza. Le previsioni meteo indicano un clima stabile, con poche nuvole che non influenzeranno significativamente il comfort termico. La temperatura si manterrà su valori miti, rendendo la giornata ideale per attività all’aperto.

Durante la notte, le temperature si attesteranno intorno ai 18°C, con una leggera diminuzione man mano che si avvicinerà l’alba. La copertura nuvolosa sarà variabile, con nubi sparse che si ridurranno a cielo sereno nelle ore più tarde. La velocità del vento sarà moderata, proveniente da Nord-Nord Est, con raffiche che non supereranno i 12,8 km/h.

Nella mattina, il clima si presenterà fresco e piacevole, con temperature che saliranno rapidamente fino a raggiungere i 21°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa rimarrà leggera, con poche nuvole che non impediranno l’ingresso del sole. L’umidità si manterrà attorno all’84%, ma non sarà percepita come fastidiosa grazie alla brezza leggera.

Nel pomeriggio, le temperature si stabilizzeranno attorno ai 21°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Le condizioni di poche nuvole continueranno a caratterizzare il cielo, permettendo di godere di un clima mite e soleggiato. La velocità del vento rimarrà contenuta, contribuendo a rendere l’atmosfera piacevole.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si attesteranno intorno ai 17°C. Il cielo si manterrà sereno, con una leggera brezza che accompagnerà le ore notturne. L’umidità aumenterà leggermente, ma non ci saranno precipitazioni previste.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sarzana indicano una giornata di Lunedì 21 Ottobre caratterizzata da condizioni meteorologiche favorevoli, con temperature miti e cielo sereno. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni, con temperature simili e poche variazioni significative. Sarà un’ottima opportunità per godere delle bellezze del territorio e delle attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Lunedì 21 Ottobre a Sarzana

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18° perc. +18.1° Assenti 11 NNE max 12.8 Grecale 84 % 1026 hPa 3 cielo sereno +17.3° perc. +17.3° Assenti 9.5 NE max 10.8 Grecale 83 % 1025 hPa 6 poche nuvole +17.2° perc. +17.1° Assenti 10.2 NNE max 11.6 Grecale 84 % 1026 hPa 9 nubi sparse +20.2° perc. +20.2° Assenti 5.9 NNE max 8.7 Grecale 73 % 1027 hPa 12 nubi sparse +21.4° perc. +21.4° Assenti 4.5 NNO max 8.6 Maestrale 70 % 1026 hPa 15 poche nuvole +20.7° perc. +20.8° Assenti 1.7 N max 7.8 Tramontana 75 % 1026 hPa 18 poche nuvole +18.4° perc. +18.4° Assenti 9.4 NNE max 10.3 Grecale 83 % 1026 hPa 21 cielo sereno +17.8° perc. +17.8° Assenti 10.5 NNE max 11 Grecale 83 % 1027 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:21

