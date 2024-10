Previsioni Meteo Sarzana: tutti i dettagli per il weekend 18 – 20 Ottobre

MeteoWeb

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, si prevedono forti piogge con una copertura nuvolosa al 100% e temperature attorno ai +18,1°C. Le precipitazioni raggiungeranno 13,21 mm entro l’01:00, con umidità intorno al 96-97%. La mattina, la pioggia continuerà, ma con intensità decrescente, mentre nel pomeriggio il tempo migliorerà, con temperature massime di +19,2°C e una probabilità di pioggia scesa al 19%. Sabato 19 Ottobre, il cielo rimarrà coperto, con temperature di circa +16,1°C e sporadiche piogge. Domenica 20 Ottobre, si stabilizzerà ulteriormente, con temperature intorno ai +15,2°C e un cielo nuvoloso.

Venerdì 18 Ottobre

Nella notte di Venerdì 18 Ottobre, Sarzana si troverà sotto un’intensa forte pioggia con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno attorno ai +18,1°C, mentre la temperatura percepita sarà leggermente più alta, a +18,5°C. La velocità del vento sarà moderata, oscillando tra i 3,5 km/h e i 6,1 km/h, proveniente principalmente da direzioni variabili come Sud Est e Nord Est. Le precipitazioni saranno significative, con accumuli che raggiungeranno i 13,21 mm entro le 01:00. L’umidità si attesterà intorno al 96-97%, creando un’atmosfera piuttosto umida.

Proseguendo nella mattina, la pioggia continuerà a cadere, sebbene con intensità decrescente. Le temperature si manterranno stabili attorno ai +17,1°C alle 06:00, con una leggera pioggia che si protrarrà fino alle 09:00. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori attorno ai 3,2 km/h. La copertura nuvolosa continuerà a essere alta, con un cielo prevalentemente coperto. Le precipitazioni si ridurranno, ma si registreranno comunque accumuli di 0,17 mm.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con un cielo che si presenterà coperto e temperature che raggiungeranno un massimo di +19,2°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando fino a 4,2 km/h, mentre l’umidità si manterrà attorno all’80%. Non si prevedono precipitazioni significative, con probabilità di pioggia che scenderà al 19%.

Infine, nella sera, le temperature scenderanno a +16,3°C alle 23:00, con un cielo ancora coperto. La velocità del vento si stabilizzerà attorno ai 6,4 km/h, e l’umidità rimarrà alta, intorno all’82%. Non si prevedono precipitazioni, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

Sabato 19 Ottobre

La notte di Sabato 19 Ottobre si presenterà con un cielo coperto e temperature che si aggireranno attorno ai +16,1°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori di 7,1 km/h provenienti da Nord – Nord Ovest. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si attesterà al 16%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, ma si registreranno sporadiche piogge leggere. Le temperature saliranno fino a +18°C alle 09:00, con una velocità del vento di circa 1,5 km/h. La probabilità di pioggia aumenterà fino al 38% alle 11:00, ma le precipitazioni rimarranno contenute, con accumuli minimi.

Nel pomeriggio, il tempo migliorerà leggermente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno un massimo di +19,6°C alle 13:00. La velocità del vento aumenterà, arrivando fino a 10,1 km/h, e la probabilità di pioggia scenderà al 56%. Non si prevedono precipitazioni significative.

La sera di Sabato si presenterà con un cielo coperto e temperature che si manterranno attorno ai +17,3°C. La velocità del vento sarà sostenuta, con valori di 12,1 km/h. La probabilità di pioggia rimarrà al 47%, ma non si prevedono accumuli significativi.

Domenica 20 Ottobre

La notte di Domenica 20 Ottobre si caratterizzerà per un cielo coperto e temperature di circa +17°C. La velocità del vento sarà moderata, con valori di 14 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si attesterà al 42%.

Durante la mattina, il cielo rimarrà coperto, con temperature che si aggireranno attorno ai +16,6°C. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 18,9 km/h. Non si registreranno precipitazioni, con una probabilità di pioggia che si manterrà al 54%.

Nel pomeriggio, il tempo si stabilizzerà ulteriormente, con l’arrivo di nubi sparse. Le temperature scenderanno a +16,1°C alle 16:00, mentre la velocità del vento rimarrà sostenuta, attorno ai 15,5 km/h. Non si prevedono precipitazioni, con una probabilità di pioggia che scenderà al 7%.

Infine, nella sera, le temperature si attesteranno intorno ai +15,2°C, con un cielo che continuerà a presentarsi nubi sparse. La velocità del vento sarà moderata, con valori di 14 km/h.

In conclusione, il fine settimana a Sarzana si presenterà con condizioni meteorologiche variabili, caratterizzate da piogge nel Venerdì e un miglioramento progressivo nel Sabato e Domenica. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione alle previsioni, specialmente per Venerdì, mentre il Sabato e la Domenica offriranno opportunità migliori per godere di momenti all’aperto, sebbene con un cielo prevalentemente nuvoloso.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.