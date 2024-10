Previsioni Meteo Sassari: tutti i dettagli per domani giovedì 3 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo a Sassari per Giovedì 3 Ottobre si presenteranno caratterizzate da un inizio di giornata piuttosto instabile, con piogge che accompagneranno le prime ore del mattino. Le previsioni del tempo indicano una progressiva attenuazione delle precipitazioni nel corso della giornata, con un miglioramento atteso nel pomeriggio e in serata. La temperatura si manterrà su valori miti, oscillando tra i 15,6°C e i 18,8°C, mentre il vento si farà sentire con intensità variabile.

Nella notte, il cielo sarà coperto e si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà intorno ai 17,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 30,4 km/h. L’umidità si manterrà alta, attorno al 91%, e la pressione atmosferica sarà di 1006 hPa.

Durante la mattina, le condizioni meteo non miglioreranno immediatamente, con piogge moderate che continueranno a cadere fino a metà mattinata. La temperatura percepita si aggirerà intorno ai 18°C, mentre il vento si intensificherà ulteriormente, con raffiche che potranno superare i 40 km/h. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che rimarrà elevata, attorno al 92%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un graduale miglioramento. Le piogge si attenueranno e il cielo passerà da coperto a parzialmente nuvoloso. La temperatura massima raggiungerà i 17,3°C, mentre il vento continuerà a soffiare con intensità, ma le raffiche inizieranno a diminuire. L’umidità scenderà, portandosi attorno al 69%.

La sera porterà un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 16,6°C. Il vento, sebbene fresco, sarà meno intenso rispetto al pomeriggio, con raffiche che si attesteranno attorno ai 27 km/h. La pressione atmosferica inizierà a risalire, raggiungendo i 1008 hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Sassari nei prossimi giorni indicano un ritorno a condizioni più stabili e soleggiate, con temperature in lieve aumento. Domani, ci si aspetta un cielo prevalentemente sereno e temperature che potranno superare i 20°C. Questo trend di bel tempo dovrebbe continuare anche nei giorni successivi, rendendo le condizioni ideali per attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Giovedì 3 Ottobre a Sassari

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +17.2° perc. +17.3° prob. 6 % 10.3 SSE max 17.1 Scirocco 91 % 1006 hPa 4 pioggia moderata +17.2° perc. +17.3° 2.6 mm 11.3 S max 30.4 Ostro 90 % 1004 hPa 7 pioggia moderata +18° perc. +18.4° 2.93 mm 13.8 SSO max 37.5 Libeccio 94 % 1003 hPa 10 pioggia moderata +17.6° perc. +17.8° 3.52 mm 16.3 OSO max 36.7 Libeccio 92 % 1003 hPa 13 pioggia leggera +16.3° perc. +16.1° 0.16 mm 17.3 O max 29.1 Ponente 80 % 1004 hPa 16 nubi sparse +16.8° perc. +16.4° prob. 46 % 25.6 O max 38.2 Ponente 68 % 1005 hPa 19 cielo sereno +16.6° perc. +16° Assenti 29.5 ONO max 47.1 Maestrale 68 % 1006 hPa 22 cielo sereno +16.4° perc. +15.8° Assenti 23.5 ONO max 43.3 Maestrale 67 % 1008 hPa Il sole sorge alle ore 07:27 e tramonta alle ore 18:59

