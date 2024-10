Previsioni Meteo Sassuolo: il bollettino per domani lunedì 28 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo di Lunedì 28 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, con una leggera tendenza al miglioramento nel corso della serata. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 15,1°C e i 19,9°C. La velocità del vento sarà generalmente debole, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 90% durante la notte, per poi diminuire leggermente nel pomeriggio.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 16°C, con una leggera diminuzione fino a 15,8°C verso le prime ore del mattino. La velocità del vento sarà molto bassa, con valori che non supereranno i 4 km/h. L’umidità rimarrà alta, attorno al 90%, creando una sensazione di maggiore freschezza.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto, con temperature che saliranno lentamente fino a raggiungere i 19,8°C intorno a mezzogiorno. La copertura nuvolosa si manterrà sopra il 90%, e il vento sarà debole, proveniente principalmente da direzioni occidentali. L’umidità inizierà a scendere, portandosi attorno al 73%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo non subiranno significative variazioni, con il cielo che rimarrà coperto e temperature che si stabilizzeranno intorno ai 19°C. La velocità del vento rimarrà contenuta, con valori intorno ai 3 km/h. L’umidità si attesterà attorno al 71%, rendendo l’aria leggermente più secca rispetto alla mattina.

Con l’arrivo della sera, si assisterà a un parziale miglioramento, con l’emergere di nubi sparse. Le temperature scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 15,1°C a mezzanotte. La copertura nuvolosa si ridurrà al 76%, e il vento continuerà a essere debole, mantenendosi sotto i 5 km/h.

In conclusione, le previsioni del tempo per i prossimi giorni a Sassuolo mostrano una tendenza a un miglioramento delle condizioni meteo, con un possibile aumento delle temperature e una diminuzione della copertura nuvolosa. Tuttavia, per Lunedì 28 Ottobre, si consiglia di prepararsi a una giornata prevalentemente grigia e umida, con temperature gradevoli ma senza picchi significativi.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +16.6° perc. +16.6° Assenti 2.7 O max 4.8 Ponente 90 % 1026 hPa 4 cielo coperto +15.9° perc. +15.9° Assenti 2.3 OSO max 4.2 Libeccio 90 % 1026 hPa 7 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° Assenti 1.5 OSO max 3.7 Libeccio 88 % 1027 hPa 10 cielo coperto +18.9° perc. +18.8° Assenti 5 NNE max 3.9 Grecale 77 % 1027 hPa 13 cielo coperto +19.9° perc. +19.8° Assenti 3.5 NNE max 2.3 Grecale 71 % 1025 hPa 16 cielo coperto +17.6° perc. +17.5° Assenti 3.2 NE max 3.9 Grecale 82 % 1025 hPa 19 nubi sparse +16° perc. +15.9° Assenti 3.3 SSO max 3.6 Libeccio 88 % 1025 hPa 22 nubi sparse +15.3° perc. +15.2° Assenti 4.4 SO max 4.2 Libeccio 89 % 1026 hPa Il sole sorge alle ore 06:53 e tramonta alle ore 17:07

