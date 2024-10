Previsioni Meteo Sassuolo: tutti i dettagli per domani mercoledì 2 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sassuolo di Mercoledì 2 Ottobre evidenziano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge leggere nelle ore centrali della giornata. Le temperature si manterranno su valori miti, con una massima che raggiungerà i 18,8°C nel pomeriggio. La presenza di nuvolosità e le precipitazioni previste influenzeranno le attività all’aperto, rendendo opportuno pianificare con attenzione.

Nella notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che oscilleranno tra i 14,3°C e i 15,2°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si attesterà attorno all’86%. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che potranno raggiungere i 6,3 km/h. La probabilità di precipitazioni rimarrà contenuta, ma si registrerà un aumento della probabilità di pioggia man mano che ci si avvicinerà alla mattina.

Durante la mattina, le condizioni meteo non subiranno sostanziali variazioni. Il cielo continuerà a essere coperto e le temperature si manterranno intorno ai 16°C. Le precipitazioni si intensificheranno, con piogge leggere che si registreranno tra le 10:00 e le 12:00. L’umidità rimarrà alta, attorno al 92%, e la velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente da Nord-Ovest.

Nel pomeriggio, si assisterà a un parziale miglioramento delle condizioni meteo. Sebbene il cielo rimanga in gran parte nuvoloso, si prevede una diminuzione della copertura nuvolosa e l’emergere di nubi sparse. Le temperature raggiungeranno il picco di 18,8°C alle 15:00, mentre la probabilità di pioggia diminuirà, rendendo possibile qualche intervallo di sole. L’umidità scenderà attorno all’76%, favorendo una sensazione di maggiore benessere.

La sera porterà un ritorno a condizioni più stabili, con il cielo che si presenterà nuovamente coperto. Le temperature si abbasseranno, attestandosi intorno ai 14°C. La velocità del vento sarà contenuta, e la probabilità di precipitazioni rimarrà bassa, rendendo la serata più tranquilla rispetto alle ore precedenti.

In conclusione, le previsioni del tempo per Sassuolo nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo, con un graduale aumento delle temperature e una diminuzione della nuvolosità. Giovedì e Venerdì si prevede un clima più stabile, con possibilità di schiarite e temperature che potrebbero superare i 20°C. È consigliabile, quindi, tenere d’occhio gli aggiornamenti per pianificare al meglio le attività all’aperto nei giorni a venire.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 2 Ottobre a Sassuolo

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +15.1° perc. +14.9° prob. 17 % 3.2 ESE max 4 Scirocco 86 % 1011 hPa 3 cielo coperto +14.4° perc. +14.2° prob. 43 % 3.6 SE max 5.4 Scirocco 90 % 1009 hPa 6 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 38 % 6.7 SE max 10.2 Scirocco 89 % 1007 hPa 9 cielo coperto +17.8° perc. +17.8° prob. 66 % 5.1 NO max 8.7 Maestrale 82 % 1006 hPa 12 pioggia leggera +16.1° perc. +16.2° 0.2 mm 6.6 NNO max 7.4 Maestrale 92 % 1006 hPa 15 nubi sparse +18.8° perc. +18.7° prob. 41 % 2.8 NNO max 8.7 Maestrale 76 % 1005 hPa 18 nubi sparse +14.6° perc. +14.5° prob. 24 % 1.2 ESE max 2.5 Scirocco 93 % 1007 hPa 21 cielo coperto +14.2° perc. +14° prob. 3 % 3.9 S max 4.5 Ostro 92 % 1007 hPa Il sole sorge alle ore 07:19 e tramonta alle ore 18:50

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.