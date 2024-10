Previsioni Meteo Seriate: tutti i dettagli per domani mercoledì 9 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 9 Ottobre a Seriate indicano una giornata caratterizzata da condizioni di instabilità atmosferica, con piogge intermittenti e una copertura nuvolosa persistente. Durante la notte, si registreranno piogge moderate, mentre al mattino il tempo si presenterà nuvoloso, con temperature che si manterranno attorno ai 14-19°C. Nel pomeriggio, le previsioni del tempo evidenziano un lieve miglioramento, ma non mancheranno piogge leggere. La serata si concluderà con un ulteriore abbassamento delle temperature, mantenendo comunque un clima umido.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, Seriate sarà interessata da pioggia moderata con una copertura nuvolosa al 100%. La temperatura si attesterà intorno ai 14,5°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Sud Ovest. Le precipitazioni saranno moderate, con un accumulo di circa 1.08mm. Con il passare delle ore, la pioggia si attenuerà, passando a pioggia leggera alle 01:00, con una temperatura in lieve calo a 14,2°C.

La mattina si presenterà nuvolosa, con cielo coperto e temperature che varieranno tra i 14°C e i 19°C. A partire dalle 06:00, la copertura nuvolosa rimarrà alta, raggiungendo il 100%. Le temperature percepite si manterranno stabili, con valori attorno ai 14-18°C fino a mezzogiorno. Non si registreranno precipitazioni significative, ma l’umidità rimarrà elevata, intorno al 72-79%.

Nel pomeriggio, le condizioni meteo continueranno a essere nuvolose, con temperature che scenderanno gradualmente fino a raggiungere i 16°C alle 17:00. Si prevedono piogge leggere, con accumuli di circa 0.11mm. La velocità del vento aumenterà, raggiungendo i 6,2 km/h, mentre l’umidità rimarrà alta, attorno all’85%.

La sera si prevede che le piogge riprenderanno, con intensità leggera e una temperatura che si stabilizzerà intorno ai 15°C. Le precipitazioni continueranno a essere presenti fino a tarda notte, con accumuli che potranno arrivare fino a 0.37mm. La copertura nuvolosa rimarrà al 100%, e l’umidità si manterrà elevata, intorno al 90%.

In conclusione, le previsioni meteo per Seriate nei prossimi giorni mostrano un trend di instabilità, con possibilità di piogge e temperature che si manterranno su valori moderati. Giovedì e Venerdì potrebbero portare un miglioramento temporaneo, ma non si escludono ulteriori episodi di pioggia. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le condizioni meteo non sembrano promettere un ritorno immediato a cieli sereni.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 9 Ottobre a Seriate

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia moderata +14.5° perc. +14.6° 1.08 mm 3.8 SSO max 7 Libeccio 99 % 1006 hPa 3 cielo coperto +13.9° perc. +13.9° prob. 36 % 2.4 SO max 3.7 Libeccio 98 % 1005 hPa 6 cielo coperto +13.8° perc. +13.7° prob. 32 % 3.3 ONO max 5.2 Maestrale 97 % 1006 hPa 9 cielo coperto +16.4° perc. +16.4° Assenti 1.6 NNE max 3.5 Grecale 86 % 1007 hPa 12 cielo coperto +19° perc. +18.8° Assenti 3.3 S max 3.1 Ostro 72 % 1006 hPa 15 cielo coperto +17° perc. +16.9° prob. 11 % 3.9 SE max 4.5 Scirocco 83 % 1005 hPa 18 cielo coperto +15.8° perc. +15.7° prob. 11 % 6.7 ENE max 9.6 Grecale 87 % 1005 hPa 21 pioggia leggera +15.5° perc. +15.4° 0.16 mm 8.8 ENE max 16.8 Grecale 88 % 1004 hPa Il sole sorge alle ore 07:33 e tramonta alle ore 18:41

