Previsioni Meteo Termini Imerese: tutti i dettagli per domani venerdì 25 ottobre

Le previsioni meteo per Termini Imerese di Venerdì 25 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima prevalentemente nuvoloso, con possibilità di piogge leggere nel pomeriggio. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 19,4°C e i 23,2°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche che non supereranno i 8 km/h. L’umidità si presenterà piuttosto alta, raggiungendo punte del 90% durante la notte.

Nella notte, il cielo si presenterà inizialmente coperto, con una copertura nuvolosa che si attesterà attorno all’85%. Le temperature si manterranno intorno ai 19°C, con una leggera brezza proveniente da sud. L’umidità sarà elevata, attorno al 90%, e non si prevedono precipitazioni.

Durante la mattina, si assisterà a un miglioramento temporaneo delle condizioni meteo. Il cielo si schiarirà, con momenti di sereno e poche nuvole. Le temperature saliranno fino a raggiungere i 23,2°C intorno alle 10:00. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che varieranno tra i 2,2 km/h e i 8,6 km/h. L’umidità, pur rimanendo alta, inizierà a scendere, portandosi attorno al 68%.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un ritorno di nubi più consistenti, con la possibilità di piogge leggere a partire dalle 14:00. La temperatura massima si attesterà attorno ai 21,6°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 96%. Le precipitazioni saranno deboli, con un’intensità di 0,15 mm. L’umidità aumenterà ulteriormente, arrivando fino all’84%.

La sera si presenterà con un cielo completamente coperto, con una temperatura che scenderà gradualmente fino a 19,6°C. Le condizioni di umidità rimarranno elevate, intorno all’80%, e non si prevedono ulteriori precipitazioni. Il vento continuerà a soffiare leggermente, con velocità che non supereranno i 7,4 km/h.

In conclusione, le previsioni meteo per Termini Imerese di Venerdì 25 Ottobre evidenziano una giornata variabile, con un inizio promettente che si trasformerà in condizioni più grigie e umide nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero continuare a presentare un clima simile, con temperature miti e una certa instabilità atmosferica. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per eventuali cambiamenti significativi.

Tutti i dati meteo di Venerdì 25 Ottobre a Termini Imerese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 nubi sparse +19.3° perc. +19.6° Assenti 6 S max 6.1 Ostro 89 % 1024 hPa 4 cielo coperto +19° perc. +19.2° Assenti 7.8 S max 8.1 Ostro 88 % 1023 hPa 7 cielo sereno +20.5° perc. +20.7° Assenti 4.6 SSO max 5.2 Libeccio 79 % 1024 hPa 10 poche nuvole +23.2° perc. +23.4° Assenti 5.7 N max 6.6 Tramontana 68 % 1023 hPa 13 cielo coperto +21.6° perc. +21.8° prob. 23 % 6.1 NNE max 5.4 Grecale 78 % 1022 hPa 16 cielo coperto +20.8° perc. +21° prob. 7 % 3.5 NE max 4.1 Grecale 82 % 1022 hPa 19 cielo coperto +20.1° perc. +20.4° Assenti 3.2 E max 4.3 Levante 86 % 1022 hPa 22 cielo coperto +19.9° perc. +20° Assenti 6 S max 6.4 Ostro 80 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 06:26 e tramonta alle ore 17:10

