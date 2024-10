Previsioni Meteo Treviglio: il bollettino per domani sabato 26 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Sabato 26 Ottobre a Treviglio indicano una giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto e da piogge intermittenti, specialmente nelle ore notturne e serali. Le temperature si manterranno su valori miti, oscillando tra i 14,6°C e i 18,6°C, mentre l’umidità si presenterà piuttosto elevata, raggiungendo punte del 94%. I venti saranno leggeri, provenienti principalmente da est, con raffiche che potranno toccare i 27,2 km/h nel pomeriggio.

Durante la notte, le condizioni meteo si presenteranno instabili. Si registreranno piogge leggere, con una temperatura che si attesterà attorno ai 14,6°C. La copertura nuvolosa sarà totale, con un’umidità che si manterrà alta, intorno al 96%. Le precipitazioni si intensificheranno, con accumuli che potranno arrivare a 2,05 mm.

Nella mattina, il cielo rimarrà coperto, ma le piogge tenderanno a diminuire. Le temperature saliranno leggermente, raggiungendo i 15,8°C entro le ore centrali della mattina. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra la media, attorno all’89%. I venti continueranno a soffiare leggeri, mantenendo una direzione est-nord-est.

Il pomeriggio si presenterà simile alla mattina, con un cielo ancora coperto e temperature che toccheranno i 18,6°C. Le probabilità di pioggia si ridurranno, ma non si escludono brevi rovesci. L’umidità si manterrà attorno all’80%, mentre i venti si intensificheranno, raggiungendo velocità di 22,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, le condizioni meteo subiranno un cambiamento. Le piogge torneranno a farsi sentire, con accumuli che potranno arrivare a 0,18 mm. La temperatura scenderà leggermente, attestandosi sui 15,5°C. L’umidità rimarrà alta, intorno al 94%, e i venti continueranno a soffiare da est-nord-est.

In conclusione, le previsioni del tempo per Treviglio nei prossimi giorni evidenziano un trend di instabilità, con possibili piogge anche nei giorni successivi. Si prevede un graduale abbassamento delle temperature, che potrebbero scendere ulteriormente, rendendo necessario un abbigliamento adeguato per affrontare le condizioni meteorologiche. Gli amanti delle attività all’aperto dovranno prestare attenzione e pianificare con cautela, considerando le possibili variazioni del meteo.

