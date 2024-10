Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani mercoledì 16 ottobre

MeteoWeb

Nella giornata di Mercoledì 16 Ottobre, Varese si troverà ad affrontare condizioni meteorologiche caratterizzate da un’abbondante copertura nuvolosa e piogge diffuse. Le previsioni meteo indicano un clima fresco, con temperature che si manterranno attorno ai 13°C durante tutto il giorno. La presenza di piogge, che si intensificheranno nel corso della mattina, influenzerà notevolmente le attività all’aperto.

Durante la notte, il cielo si presenterà coperto con temperature che si attesteranno intorno ai 13,4°C. La velocità del vento sarà moderata, con raffiche provenienti da Nord – Nord Est. Non si registreranno precipitazioni significative in questa fase, ma l’umidità rimarrà alta, attorno al 92%.

Nella mattina, le condizioni meteo subiranno un cambiamento significativo. Si prevede un’intensificazione delle piogge, che passeranno da leggere a moderate. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 13°C, mentre la copertura nuvolosa raggiungerà il 100%. La pioggia continuerà a cadere con intensità variabile, accumulando fino a 3,13mm entro le ore 09:00. La velocità del vento sarà contenuta, con valori che non supereranno i 5,8km/h.

Nel pomeriggio, le previsioni del tempo indicano un leggero miglioramento, con la possibilità di piogge più leggere. Tuttavia, il cielo rimarrà coperto e le temperature si attesteranno attorno ai 13,9°C. Le precipitazioni continueranno, ma con un’intensità ridotta, accumulando solo 0,97mm di pioggia. L’umidità rimarrà elevata, attorno al 96%.

La sera porterà con sé un ulteriore abbassamento dell’intensità delle piogge, che si presenteranno come leggere. Le temperature si stabilizzeranno intorno ai 13,6°C, mentre la copertura nuvolosa rimarrà costante al 100%. Le precipitazioni totali della giornata potrebbero raggiungere i 10mm, rendendo necessario un ombrello per chi si troverà all’aperto.

In conclusione, le previsioni meteo per Varese nei prossimi giorni indicano un proseguimento di condizioni simili, con un clima fresco e umido. Giovedì e Venerdì si prevede un graduale miglioramento, con una diminuzione delle piogge e un aumento delle temperature. Tuttavia, la presenza di nuvole potrebbe ancora influenzare le attività quotidiane. Si consiglia di rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le proprie giornate.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 16 Ottobre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo coperto +13.3° perc. +13° Assenti 4.5 N max 4.4 Tramontana 91 % 1021 hPa 4 cielo coperto +13.4° perc. +13.1° prob. 12 % 3.7 NE max 3.7 Grecale 88 % 1020 hPa 7 pioggia moderata +13.4° perc. +13.3° 1.89 mm 3.3 NNE max 5 Grecale 94 % 1021 hPa 10 pioggia moderata +13.5° perc. +13.4° 3.89 mm 2.9 N max 6 Tramontana 98 % 1021 hPa 13 pioggia leggera +13.9° perc. +13.9° 0.97 mm 3.7 NNE max 8.1 Grecale 96 % 1020 hPa 16 pioggia leggera +13.8° perc. +13.7° 0.45 mm 2.5 N max 3 Tramontana 96 % 1020 hPa 19 pioggia leggera +13.7° perc. +13.6° 0.31 mm 3.5 NNE max 4.6 Grecale 96 % 1020 hPa 22 pioggia moderata +13.5° perc. +13.5° 1.24 mm 2.7 N max 4 Tramontana 97 % 1020 hPa Il sole sorge alle ore 07:46 e tramonta alle ore 18:32

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.