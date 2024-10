Previsioni Meteo Varese: il bollettino per domani venerdì 4 ottobre

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Varese di Venerdì 4 Ottobre indicano una giornata caratterizzata da un clima variabile, con una predominanza di nuvole e piogge leggere nel pomeriggio. Durante la notte, il cielo si presenterà completamente coperto, con temperature che si attesteranno intorno ai 10,2°C. La mattina porterà un leggero aumento delle temperature, che raggiungeranno i 15,1°C intorno a mezzogiorno, ma il cielo rimarrà nuvoloso. Nel pomeriggio, si prevedono piogge leggere, con accumuli che potrebbero arrivare fino a 0,39mm. La sera vedrà un miglioramento, con nubi sparse e temperature in calo.

Durante la notte, a partire dalla mezzanotte, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno stabili attorno ai 10,2°C, con una leggera brezza proveniente da nord. L’umidità sarà elevata, intorno al 95%, e non si prevedono precipitazioni.

Nella mattina, il cielo continuerà a essere coperto. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 14,8°C entro le 11:00. Anche in questa fase, l’umidità rimarrà alta, attorno al 62%, e non si registreranno piogge. Il vento sarà debole, con velocità che non supereranno i 6,6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà drasticamente. A partire dalle 13:00, si attenderanno piogge leggere con accumuli che varieranno da 0,11mm a 0,39mm. Le temperature scenderanno fino a 11,2°C alle 17:00, mentre l’umidità aumenterà fino all’85%. Il vento si farà più intenso, raggiungendo velocità di 9,3 km/h.

Con l’arrivo della sera, il cielo si schiarirà, passando da nubi sparse a una copertura nuvolosa che si ridurrà progressivamente. Le temperature continueranno a calare, con valori che toccheranno i 7,2°C entro la mezzanotte. L’umidità si manterrà attorno all’83%, mentre il vento rimarrà debole.

In conclusione, le previsioni del tempo per Varese nei prossimi giorni indicano un miglioramento delle condizioni meteo. Dopo una giornata di piogge leggere, si prevede un ritorno a cieli più sereni e temperature in aumento. Sabato e Domenica potrebbero riservare condizioni più favorevoli, con un clima più asciutto e temperature più miti. Gli amanti delle attività all’aperto potrebbero trovare occasioni migliori per godere del bel tempo nei giorni a seguire.

Tutti i dati meteo di Venerdì 4 Ottobre a Varese

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +10.2° perc. +9.8° prob. 49 % 4 N max 6.5 Tramontana 95 % 1006 hPa 3 cielo coperto +9.9° perc. +9.9° prob. 40 % 4.7 NNE max 5.7 Grecale 90 % 1006 hPa 6 cielo coperto +9.8° perc. +9.8° prob. 36 % 3 NE max 3.6 Grecale 90 % 1007 hPa 9 cielo coperto +13° perc. +12.2° prob. 16 % 0.6 SE max 2.7 Scirocco 73 % 1008 hPa 12 cielo coperto +15.1° perc. +14.2° prob. 14 % 6.6 SSE max 6.3 Scirocco 60 % 1008 hPa 15 pioggia leggera +13.5° perc. +12.8° 0.27 mm 6.9 SSE max 9.3 Scirocco 75 % 1009 hPa 18 cielo coperto +10.3° perc. +9.7° prob. 30 % 2.4 E max 6.6 Levante 88 % 1012 hPa 21 nubi sparse +9.1° perc. +8.7° Assenti 5 N max 5.2 Tramontana 88 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:53

