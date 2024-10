Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per domani sabato 5 ottobre

MeteoWeb

Sabato 5 Ottobre a Voghera si preannuncia come una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche variabili, con un inizio nuvoloso che si trasformerà in un pomeriggio sereno. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno intorno ai 16°C durante le ore centrali della giornata, con un calo previsto in serata. La velocità del vento sarà moderata, con direzione prevalentemente orientale, e l’umidità si manterrà su livelli piuttosto elevati.

Nella notte, le temperature si attesteranno intorno ai 9°C, con un cielo che presenterà nubi sparse. La copertura nuvolosa si aggirerà attorno al 41%, mentre la velocità del vento sarà leggera, con raffiche che non supereranno i 6 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 95%, il che potrebbe rendere l’aria piuttosto fresca.

Durante la mattina, il cielo si presenterà coperto, con una copertura nuvolosa che arriverà fino al 98%. Le temperature saliranno lentamente, raggiungendo i 12°C intorno alle 09:00. La brezza leggera continuerà a soffiare da est-nord-est, con velocità che varieranno tra i 2 e i 5 km/h. L’umidità inizierà a scendere, ma rimarrà comunque sopra il 80%.

Nel pomeriggio, si assisterà a un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. Il cielo si schiarirà e si presenterà sereno, con temperature che toccheranno i 16°C. La velocità del vento aumenterà leggermente, ma rimarrà comunque contenuta, con raffiche che non supereranno i 7 km/h. L’umidità scenderà ulteriormente, attestandosi intorno al 62%.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che si stabilizzeranno attorno ai 11°C. Il cielo rimarrà sereno, con una copertura nuvolosa pari a zero. La brezza leggera continuerà a soffiare, rendendo la serata piacevole e fresca.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera indicano un sabato caratterizzato da un inizio nuvoloso, ma con un miglioramento significativo nel pomeriggio. I prossimi giorni potrebbero mantenere condizioni simili, con temperature che si stabilizzeranno su valori freschi e un cielo prevalentemente sereno. Gli amanti delle attività all’aperto troveranno quindi un’ottima occasione per godere di un clima favorevole.

Tutti i dati meteo di Sabato 5 Ottobre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +9.3° perc. +9.3° Assenti 4.2 ENE max 6 Grecale 96 % 1014 hPa 4 nubi sparse +9.3° perc. +9.3° Assenti 1.6 ESE max 1.9 Scirocco 95 % 1014 hPa 7 cielo coperto +11.1° perc. +10.5° Assenti 1.5 NNE max 2.2 Grecale 88 % 1015 hPa 10 cielo coperto +13.5° perc. +13° Assenti 4.6 NE max 6.1 Grecale 79 % 1015 hPa 13 cielo sereno +16.7° perc. +16° prob. 4 % 4.8 N max 4 Tramontana 62 % 1013 hPa 16 cielo sereno +15.8° perc. +15.3° prob. 4 % 5.4 NNE max 6.6 Grecale 71 % 1013 hPa 19 cielo sereno +12.3° perc. +11.8° Assenti 4.1 ESE max 4.4 Scirocco 82 % 1014 hPa 22 cielo sereno +11.3° perc. +10.7° Assenti 3.5 SE max 3.7 Scirocco 86 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 07:30 e tramonta alle ore 18:51

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.