Previsioni Meteo Voghera: il bollettino per domani venerdì 11 ottobre

Nella giornata di Venerdì 11 Ottobre, Voghera si troverà ad affrontare un meteo variabile, caratterizzato da un inizio di giornata prevalentemente sereno, seguito da un progressivo aumento della copertura nuvolosa. Le previsioni meteo indicano temperature che si manterranno attorno ai 17°C nel pomeriggio, con una leggera diminuzione nelle ore serali. La presenza di nuvole sarà più marcata nel pomeriggio, ma non si prevedono precipitazioni significative.

Durante la notte, il cielo si presenterà sereno, con una temperatura che si attesterà intorno ai 13,1°C. La copertura nuvolosa sarà minima, intorno al 2%, e il vento soffierà da Ovest-Sud Ovest a una velocità di circa 3,7 km/h. L’umidità sarà alta, raggiungendo il 93%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile attorno ai 1007 hPa.

Nella mattina, il cielo rimarrà sereno fino alle ore 11:00, con temperature in aumento che toccheranno i 17,4°C. La copertura nuvolosa inizierà a crescere leggermente, passando dal 9% delle prime ore del giorno al 17% intorno a mezzogiorno. Il vento continuerà a soffiare da Nord-Est, mantenendo una velocità moderata.

Nel pomeriggio, la situazione cambierà notevolmente. Il cielo diventerà completamente coperto, con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100%. Le temperature si stabilizzeranno attorno ai 17°C, con una leggera diminuzione verso le ore 17:00. La probabilità di pioggia rimarrà bassa, ma l’umidità aumenterà, toccando il 84%. Il vento si farà più intenso, con raffiche che potranno arrivare fino a 13 km/h.

La sera porterà un ulteriore abbassamento delle temperature, che scenderanno fino a 12,4°C. Il cielo rimarrà nuvoloso, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 61%. Il vento continuerà a soffiare da Est, mantenendo una velocità leggera.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera indicano una giornata di transizione, con un inizio sereno che lascerà spazio a un pomeriggio nuvoloso. Nei prossimi giorni, si prevede un ulteriore aumento della nuvolosità, con possibilità di piogge leggere. Gli amanti del sole dovranno pazientare, poiché le temperature si manterranno fresche e le condizioni meteo potrebbero non favorire attività all’aperto.

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +12.8° perc. +12.6° Assenti 2.6 O max 3.3 Ponente 93 % 1008 hPa 4 nubi sparse +11.7° perc. +11.2° Assenti 1.8 N max 2.6 Tramontana 89 % 1009 hPa 7 cielo sereno +12.4° perc. +11.9° Assenti 3.3 NE max 4.4 Grecale 84 % 1012 hPa 10 cielo sereno +16.3° perc. +15.9° Assenti 4.4 N max 7 Tramontana 74 % 1013 hPa 13 cielo coperto +17.5° perc. +17.2° prob. 4 % 6.8 ENE max 11.2 Grecale 72 % 1013 hPa 16 cielo coperto +16.6° perc. +16.4° prob. 12 % 7.1 NE max 10.1 Grecale 79 % 1013 hPa 19 cielo coperto +13.6° perc. +13.3° prob. 12 % 6.6 ENE max 9.5 Grecale 89 % 1015 hPa 22 nubi sparse +12.7° perc. +12.4° prob. 16 % 3.1 ESE max 4.3 Scirocco 90 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 07:38 e tramonta alle ore 18:41

