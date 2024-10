Previsioni Meteo Voghera: tutti i dettagli per domani giovedì 31 ottobre

MeteoWeb

Le condizioni meteo per Giovedì 31 Ottobre a Voghera si presenteranno prevalentemente serene, con un cielo che si manterrà limpido per gran parte della giornata. Le temperature, che si attesteranno su valori gradevoli, offriranno un clima ideale per le attività all’aperto. La presenza di qualche nuvola nel pomeriggio non influenzerà significativamente il bel tempo, mentre la sera si prevede un ritorno a condizioni più serene.

Durante la notte, le temperature si manterranno attorno ai 14°C, con un cielo sereno e una leggera brezza proveniente da sud-sud ovest. L’umidità sarà alta, intorno al 91%, ma non si registreranno precipitazioni. La pressione atmosferica si stabilizzerà attorno ai 1025 hPa, garantendo stabilità alle condizioni meteo.

Nella mattina, il sole si alzerà su un cielo sereno, con temperature che inizieranno a salire, raggiungendo i 18°C entro le ore centrali della giornata. La copertura nuvolosa rimarrà bassa, con valori che non supereranno il 4%. La brezza leggera continuerà a soffiare, mantenendo l’aria fresca e piacevole. L’umidità scenderà progressivamente, favorendo un comfort termico ottimale.

Nel pomeriggio, si assisterà a un aumento della copertura nuvolosa, con la presenza di nubi sparse che raggiungeranno il 59%. Tuttavia, le temperature si manterranno stabili attorno ai 19°C, con una leggera diminuzione verso le ore serali. Le condizioni di vento rimarranno moderate, con velocità che non supereranno i 4 km/h. Anche in questo frangente, non si prevedono precipitazioni.

La sera porterà un graduale ritorno a condizioni più serene, con temperature che scenderanno fino a 14°C. La copertura nuvolosa si ridurrà, mantenendo un cielo prevalentemente sereno. L’umidità rimarrà attorno all’88%, senza alcuna previsione di pioggia.

In conclusione, le previsioni del tempo per Voghera indicano una giornata di Giovedì 31 Ottobre caratterizzata da un clima mite e sereno, ideale per festeggiare la ricorrenza di Halloween. Nei giorni successivi, si prevede un mantenimento di queste condizioni favorevoli, con temperature che continueranno a oscillare tra i 14°C e i 19°C, rendendo il clima autunnale particolarmente gradevole.

Tutti i dati meteo di Giovedì 31 Ottobre a Voghera

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 1 cielo sereno +13.7° perc. +13.5° Assenti 4.4 SO max 4.6 Libeccio 91 % 1025 hPa 4 cielo sereno +13° perc. +12.7° Assenti 5.6 SSO max 5.7 Libeccio 92 % 1025 hPa 7 cielo sereno +13.2° perc. +13° Assenti 5.9 SSO max 6.4 Libeccio 91 % 1026 hPa 10 cielo sereno +17.3° perc. +17.1° Assenti 3.5 ONO max 2.3 Maestrale 77 % 1026 hPa 13 poche nuvole +19.2° perc. +19° Assenti 4.3 N max 4.4 Tramontana 68 % 1025 hPa 16 nubi sparse +16.7° perc. +16.5° Assenti 3.3 NNE max 3.2 Grecale 80 % 1024 hPa 19 cielo sereno +14.9° perc. +14.7° Assenti 2.9 SSE max 2.6 Scirocco 87 % 1025 hPa 22 poche nuvole +14° perc. +13.8° Assenti 4.5 S max 4.6 Ostro 89 % 1025 hPa Il sole sorge alle ore 07:05 e tramonta alle ore 17:09

