La Sardegna è pronta ad accogliere l’Einstein Telescope: stanziati 350 milioni

“È il momento di dire al mondo che la Sardegna è pronta ad accogliere l”Et'”. Così la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, durante i lavori della due giorni a Su Gologone, nel Nuorese, organizzata dal ministero dell’Università e della Ricerca, in collaborazione con l’Istituto nazionale di fisica nucleare, nell’ambito della presidenza italiana del G7. Grande protagonista del summit il progetto dell’Einstein Telescope, il rivelatore di onde gravitazionali che l’Italia si è candidata a ospitare nel cuore della Sardegna, nell’ex miniera di Sos Enattos.

“Oggi qui c’è una delegazione internazionale di altissimo livello– spiega Todde- è il momento per mostrare che tipo di caratteristiche ha il nostro sito e che tipo di possibilità ci sono nel nostro territorio. È un modo eccezionale per poter dire al mondo che la Sardegna è pronta ad accogliere l’Einstein telescope”. Ed è pronta a farlo “non solo per le caratteristiche uniche del sito e della comunità scientifica che in questo momento sta supportando questa iniziativa- sottolinea il governatore – ma soprattutto per il ruolo e l’impegno della Regione”.

Stanziati 350 milioni

Esecutivo che, ricorda Todde, ha stanziato 350 milioni “necessari per la candidatura del progetto. Abbiamo fatto in modo di essere conseguenti e questo anche per la politica nazionale è una novità. Voglio ringraziare il ministro Anna Maria Bernini che si è dimostrata lungimirante. Ed è bello quando le istituzioni riescono con un obiettivo unico a lavorare insieme”.

