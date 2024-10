Spazio, Salvini: “complimenti a Musk per il successo del test di Starship”

MeteoWeb

Oggi SpaceX, l’azienda aerospaziale di Elon Musk, ha messo a segno un altro grande successo completando il 5° volo del megarazzo Starship, segnando un importante progresso tecnologico nel campo del volo spaziale. Il vicepremier Matteo Salvini ha affidato ai social i complimenti per il traguardo raggiunto: “applausi a Elon Musk e a tutta la squadra di SpaceX per il geniale successo nel test di volo che ha visto il recupero del booster del razzo Starship dopo il lancio. Le innovazioni nelle sfide verso lo spazio non conoscono limiti!”, ha scritto Salvini.

Oggi il veicolo Starship ha completato con successo il rientro e l’atterraggio in acqua nell’Oceano Indiano durante il suo quinto test di volo, recuperando il primo stadio Super Heavy direttamente alla rampa di lancio.

