Dopo il successo con Super Heavy, SpaceX mira a catturare Starship con le “bacchette” nel 2025

MeteoWeb

SpaceX non ha intenzione di fermarsi dopo il successo della cattura del razzo Super Heavy. Durante il 5° volo di prova del suo megarazzo Starship, avvenuto il 13 ottobre, la società ha fatto la storia: circa 7 minuti dopo il decollo, il razzo booster è tornato sulla piattaforma di lancio, dove è stato afferrato dalle braccia “a bacchetta” della torre di lancio.

Elon Musk, fondatore e CEO di SpaceX, ha annunciato che l’azienda prevede di replicare questa manovra con il secondo stadio di Starship, alto 50 metri. “Speriamo di catturare anche la navetta all’inizio del prossimo anno,” ha dichiarato Musk in un post su X.

Starship, con un’altezza di 122 metri, è progettato per trasportare persone e payload verso la Luna e Marte, oltre a svolgere altre missioni spaziali. Va ricordato, tuttavia, che non tutte le missioni termineranno con atterraggi sulla torre di lancio. Per le missioni che porteranno esseri umani sulla Luna e su Marte, Starship atterrerà verticalmente grazie a “gambe” di atterraggio. Invece, per le missioni in orbita terrestre, come il potenziamento della costellazione Starlink, le catture in piattaforma saranno utili per un volo rapido ed efficiente. SpaceX continua così a spingere i confini dell’esplorazione spaziale, aprendo la strada a nuove opportunità nel settore.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.