UNIMONT si unisce al cordoglio per la scomparsa di Matilde Lorenzi

UNIMONT, polo alpino dell’Università degli Studi di Milano, che da tempo collabora attivamente con l’Esercito Italiano per studi legati all’ambiente d’alta quota, in particolare con il Centro Addestramento Alpino di Aosta sotto il comando del Generale di Brigata Alessio Cavicchioli, esprime il suo cordoglio per la prematura scomparsa di Matilde Lorenzi.

La comunità di UNIMONT si stringe attorno alla famiglia di Matilde Lorenzi e al personale del Centro Sportivo dell’Esercito Italiano, esprimendo la propria vicinanza e solidarietà in questo momento di immenso dolore.

