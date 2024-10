L’uragano Milton condiziona anche il calcio: l’odissea dell’Argentina di Scaloni

MeteoWeb

Il match di qualificazione ai Mondiali tra Venezuela e Argentina, previsto per giovedì 10 ottobre alle 23 (ora italiana), rischia di essere condizionato dall’uragano Milton che sta colpendo la Florida. La squadra argentina, che si trovava a Miami, ha incontrato difficoltà logistiche a causa delle condizioni meteo estreme, che stanno compromettendo i collegamenti aerei ed i trasporti.

L’uragano Milton ha portato con sé forti venti e piogge torrenziali, causando la cancellazione di voli e disagi nelle infrastrutture. La squadra di Scaloni ha raggiunto il Venezuala in netto ritardo in una vera e propria odissea per calciatori e staff: “non ci hanno lasciato viaggiare”, aveva dichiarato l’allenatore dell’Albiceleste. Al momento la gara è rimasta in calendario giovedì alle 23.

